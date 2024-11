Mobile-Gaming: Start des Xbox Mobile Store verzögert sich

Wegen eines Aufschubs des Gerichts, kann der Xbox Mobile Store noch nicht an den Start gehen.

Der Start des Xbox Mobile Store in den USA wird wohl etwas länger auf sich warten lassen. In einem Update via X teilte Xbox Präsident Sarah Bond mit, das Gericht habe einen vorübergehenden Aufschub gewährt, weshalb man sein Vorhaben noch nicht launchen konnte.

Bond sagte: „Bei Xbox wollen wir den Spielern mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, wie und wo sie spielen, einschließlich der Möglichkeit, Spiele direkt über die Xbox-App zu spielen und zu kaufen.“ „Kürzlich habe ich unsere Absicht mitgeteilt, diese Funktionen zuerst im Google Play Store auf Android-Geräten in den USA freizuschalten, während sich andere App-Stores an die Nachfrage der Verbraucher anpassen.“ „Aufgrund eines vorübergehenden verwaltungsrechtlichen Aufschubs, der kürzlich von den Gerichten gewährt wurde, können wir diese Funktionen derzeit nicht wie geplant einführen.“ „Unser Team hat die Funktionen entwickelt und ist bereit, sie in Betrieb zu nehmen, sobald das Gericht eine endgültige Entscheidung getroffen hat.“ „Wir freuen uns auf den Start und darauf, den Spielern mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten.“