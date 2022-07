Mobile-Gaming: The Division Resurgence erscheint gratis

Ubisoft kündigt Tom Clancy’s The Division Resurgence für Mobile an.

Ubisoft kündigt Tom Clancy’s The Division Resurgence an, ein neues kostenloses Third-Person RPG-Mobile-Game der Tom Clancy’s The Division-Marke.

Tom Clancy’s The Division Resurgence bietet eine neue Storyline, verschiedene Klassen und herausfordernde feindliche Fraktionen. Das Spiel wird für iOS- und Android-Geräte im App Store und bei Google Play erscheinen. Ab sofort können sich Interessierte an kommenden Tests unter folgender Webseite anmelden thedivisionresurgence.com.

Hier gibt es einen Trailer zum Mobile-Game:

Tom Clancy’s The Division Resurgence bringt die Tom Clancy’s The Division-Erfahrung auf mobile Geräte. Spielende werden eine neue und eigenständige Geschichte in einer umfangreichen offenen Spielwelt erleben können, in der sie sich in einer detaillierten Stadtumgebung frei bewegen können. Das Spiel kann allein oder im Koop gespielt werden und bietet eine Vielzahl von PvE-Aktivitäten, von Story-Missionen bis hin zu Weltaktivitäten. Dieses neue Kapitel baut auf allen ursprünglichen Spielmodi auf und bringt neue Ausrüstung und Waffen mit.

Tom Clancy’s The Division Resurgence spielt in einem apokalyptischen New York City und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Geschehnisse aus Tom Clancy’s The Division und Tom Clancy’s The Division 2. Das Chaos wütet weiter in New York City und als Agent:in der ersten Welle der Strategic Homeland Division sind Spielende damit beauftragt, Zivilisten vor feindliche Fraktionen zu beschützen und ihnen beim Aufbau einer besseren Zukunft zu helfen. Dabei werden sie auf neue Charaktere mit tiefgründigen Hintergrundgeschichten und mächtige Gegner mit herausfordernden Fähigkeiten treffen.

Die Spielenden können ihre Charaktere anpassen, indem sie Ausrüstung sammeln und aufwerten, um es mit jeder Bedrohung aufzunehmen, der sie begegnen. Indem sie in ihren Stufen aufsteigen und ihre Fähigkeiten verbessern, schalten sie neue Spezialisierungen mit einzigartigen Waffen und Geräten frei, welche jederzeit austauschbar sind. Dieses neue Strategieelement ermöglicht es, neue Fähigkeiten auszuprobieren und die beste Koop-Synergie mit anderen Division-Agenten zu finden.