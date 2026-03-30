Mobile-Gaming: The Elder Scrolls: Blades wird Ende Juni abgeschaltet

Bethesda stellt den Betrieb von The Elder Scrolls: Blades ein und setzt damit den freien RPG-Ableger endgültig außer Gefecht.

Für The Elder Scrolls: Blades kommt das Aus: Entwickler Bethesda hat offiziell angekündigt, dass die Server des Free-to-Play-Rollenspiels am 30. Juni 2026 abgeschaltet werden. Die Mitteilung erfolgte direkt im Spiel selbst und sorgt seitdem für Diskussionen in der Community.

Bis zur endgültigen Abschaltung können Spieler weiterhin Inhalte nutzen und im Ingame-Shop zahlreiche Gegenstände erwerben, wobei diese zeitweise sogar stark reduziert sind. Zusätzlich erhalten alle Nutzer ein Paket mit Gems und Sigils, um die verbleibende Spielzeit noch voll auszukosten.

Parallel zur Ankündigung wurde der Titel bereits aus allen digitalen Stores entfernt. Damit ist ein Neukauf des Spiels nicht mehr möglich, während bestehende Spieler noch für eine begrenzte Zeit Zugriff behalten.

Die Reaktionen in der Community fallen gemischt aus. Während einige Spieler die Abschaltung als nachvollziehbar ansehen, wird insbesondere das Monetarisierungssystem des Spiels kritisiert, das bereits seit dem Launch für Diskussionen sorgte. Häufig genannte Kritikpunkte waren lange Wartezeiten und ein stark auf Ingame-Käufe ausgerichtetes Fortschrittssystem.

The Elder Scrolls: Blades erschien ursprünglich im Mai 2020 für mobile Plattformen sowie später für die Nintendo Switch. Geplant war ursprünglich ein deutlich größeres Projekt mit Multiplayer-Funktionen und Erweiterungen für weitere Plattformen wie PC und Konsolen.

Diese Pläne wurden jedoch nie vollständig umgesetzt, und mit der bevorstehenden Abschaltung endet nun auch die Reise dieses Ablegers innerhalb der bekannten The Elder Scrolls-Reihe endgültig.