Mobile-Gaming: The Witcher: Monster Slayer ab sofort erhältlich

CD PROJEKT RED, Schöpfer der Witcher-Spieleserie, hat heute zusammen mit seinem Entwicklungsstudio Spokko das mobile AR-Abenteuer The Witcher: Monster Slayer veröffentlicht.

In diesem Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle eines jungen Monsterjägers, der neben einer Questreihe auch auf über 100 verschiedene Monster aus dem beliebten Witcher-Universum trifft. Dabei nutzt das Spiel die jeweilige Umgebung und Tageszeit für eine besonders interaktive Witcher- und Spielerfahrung.

Das ab sofort kostenlos auf iOS und Android verfügbare The Witcher: Monster Slayer ist ein brandneues Spiel, das im The Witcher-Universum angesiedelt ist. Der von Spokko entwickelt und veröffentlichte Titel, fordert Spieler und Spielerinnen heraus, in die Rolle eines frisch ausgebildeten Witcher-Adepten zu schlüpfen um mit dem Handy oder Tablet in ein dunkles Fantasy-Reich einzutauchen.

Mit erweiterten AR-Funktionen sowie ihrem Standort und der Tageszeit können die Spieler über 100 bekannte sowie neue Monster aus der Witcher-Welt jagen.

Außerdem wartet eine Überraschung im Inventar, wenn User sich vor dem 28. Juli, 23:59 Uhr MESZ bei The Witcher: Monster Slayer einloggen – das Kaer Morhen-Stahlschwert! Diese Waffe erhöht die Anzahl der Erfahrungspunkte, die durch das Töten von Monstern gewonnen werden, um 10 % und wird neuen Hexern sicherlich dabei helfen, ihre Reise auf ihrem Pfad zu beginnen.

The Witcher: Monster Slayer ist kostenlos im Apple App Store und bei Google Play verfügbar: