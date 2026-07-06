Mobile-Gaming: Umsatz in Deutschland steigt 2025 auf 2,7 Milliarden Euro

Der Mobile-Games-Markt in Deutschland bleibt weiterhin auf Wachstumskurs und hat im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden Euro erreicht. Das entspricht einem Anstieg von etwa 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als der Umsatz noch bei knapp 2,6 Milliarden Euro lag.
Die aktuellen Zahlen wurden von der deutschen Games-Branche (game – Verband der deutschen Games-Branche) auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen YouGov und Sensor Tower veröffentlicht. Demnach hat sich der Markt seit 2021 insgesamt um rund 25 Prozent vergrößert.
Insgesamt spielen etwa 28,1 Millionen Menschen in Deutschland Mobile Games. Damit bleibt das Smartphone die meistgenutzte Gaming-Plattform im Land. Besonders auffällig ist die breite Verteilung der Spielerschaft: Das Durchschnittsalter liegt bei 38,8 Jahren und damit nahezu auf dem Niveau des allgemeinen Durchschnittsalters aller Videospielenden in Deutschland. Der Anteil weiblicher Spieler liegt bei 56 Prozent, während 44 Prozent männlich sind.
Der Großteil der Einnahmen wird weiterhin über In-App-Käufe generiert. Diese machten im Jahr 2025 rund 2,6 Milliarden Euro aus und entsprechen damit etwa 97 Prozent des Gesamtumsatzes im Mobile-Segment. Klassische App-Käufe spielen mit rund 19 Millionen Euro nur eine untergeordnete Rolle, während Abonnementdienste wie Apple Arcade oder Google Play Pass rund 56 Millionen Euro beitragen.
Laut Branchenvertretern bleibt insbesondere das Free-to-Play-Modell der zentrale Wachstumstreiber, da Spiele kostenlos zugänglich sind und zusätzliche Inhalte flexibel erworben werden können.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist echt heftig, die Kohle fließt in Strömen im Mobile Bereich.
Davor habe ich am meisten Angst, nur noch Smartphone und Cloudgaming.
das wird die neue marsch richtung leider sein, wenn das konsolen gaming luxus ist. Aber mal abwarten noch ist nicht aller tage abend.
Und genau 0 Cent von mir😁
Ich sehr kommen: ein F2P Halo-Spiel, aber wer alles will muss 200€ für den Content ausgeben. Alternativ kann man alles innerhalb 100 Jahre freispielen 😀
Tja hiermal nen Euro und dort 1,99 läppern sich halt zusammen.
Die Programme haben für mich keinen Spielcharackter mehr wie einarmige Banditen o.ä.
Fürchterlich und traurig…