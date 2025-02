Mobile-Gaming: War Robots erzielt Umsatz von einer Milliarde Euro

MY.GAMES freut sich, bekannt geben zu können, dass War Robots, ein PvP-Taktik-Shooter des hauseigenen Studios Pixonic, auf allen Plattformen einen Bruttoumsatz von einer Milliarde US-Dollar erzielt hat.

War Robots hat nach zehn Jahren stabilen Wachstums diese eindrucksvolle Umsatzschwelle überschritten und ist somit in den „1-Milliarde-Dollar-Spiele-Club“ eingetreten.

Laut data.ai haben weniger als 100 aller jemals veröffentlichten Handyspiele in der Geschichte einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erzielt. Dafür ist es wichtig zu wissen, dass der Markt für Handyspiele extrem gesättigt ist und beispielsweise 2016 allein in den USA mehr als 150.000 Handyspiele veröffentlicht wurden – Hyper-Casual-Titel nicht eingerechnet.

„Dieser Meilenstein spiegelt nicht nur die anhaltende Attraktivität von War Robots wider, sondern auch das Engagement von MY.GAMES, qualitativ hochwertige und fesselnde Spielerlebnisse zu schaffen, die ein weltweites Publikum ansprechen“, so Elena Grigorian, CEO von MY.GAMES. „Das Erreichen von einer Milliarde Dollar Umsatz seit der Veröffentlichung ist ein Beweis für das Engagement des Entwicklerteams von War Robots und die innovativen Strategien, die wir eingesetzt haben, um in einem sich ständig verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Es unterstreicht die Stärke der Kombination aus robustem Live-Betrieb, konsistenten Inhalts-Updates und einem tiefen Verständnis der Vorlieben unserer Spieler. Während wir diesen Erfolg feiern, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unser Wachstum aufrechtzuerhalten und unseren Spielern ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu bieten.“

Ein großer Teil des Erfolgs von War Robots ist seine lebendige und ständig wachsende Community. Im Laufe der Jahre haben rund 300 Millionen Menschen das Spiel auf allen Plattformen installiert – und im Jahr 2024 spielen monatlich mehr als 4,7 Millionen von ihnen, wobei die tägliche Nutzerzahl bei bis zu 690 Tausend liegt.

Was die Geräte betrifft, so hat das Handy im Vergleich zum PC den größten Beitrag geleistet und 95 % der Installationen und 94 % der Einnahmen eingebracht. Es gibt mehr als dreimal so viele Android-Nutzer wie iOS-Spieler in der War Robots-Gemeinde – 212 Millionen gegenüber 70 Millionen. Gleichzeitig ist der Umsatz auf beiden Plattformen fast gleich – 455 Millionen Dollar auf Android und 442 Millionen Dollar auf iOS.

Was die Inhalte betrifft, so erzielen stets aktuelle Inhalte, die über In-Game-Events verbreitet werden, durchweg die besten Ergebnisse. Diese machen einen erheblichen Teil der Einnahmen aus. Um für die Spieler über ein Jahrzehnt hinweg relevant und fesselnd zu bleiben, hat sich das Team stark auf Inhalte und Live-Aktivitäten konzentriert. Jedes Jahr veröffentlichen die Entwickler etwa 100 neue Einheiten-Inhalte – darunter Roboter, Piloten und Waffen – und durchschnittlich neun Events.

Aus geografischer Sicht wird War Robots in jedem Land der Welt gespielt, wobei die USA, Japan, Deutschland, Südkorea und Großbritannien den größten Beitrag zum Umsatz seit Veröffentlichung leisten. Unter diesen Ländern sticht Deutschland als einer der wichtigsten Märkte hervor, der weltweit auf dem vierten Platz liegt und mehr als 5,7 Millionen Spieler anzieht, während er über 37 Millionen Dollar an Bruttoeinnahmen auf Lebenszeit generiert. Android und iOS liegen dicht beieinander und tragen 18 bzw. 14 Millionen Dollar bei.

War Robots belegt auch hierzulande Spitzenplätze in seinem Genre. Im Jahr 2024 sicherte sich das Spiel auf beiden Plattformen Platz 2 der deutschen Charts für Fahrzeug-Shooter-Spiele bei Umsatz und Installationen.

„Wir haben bekannt gegeben, dass wir kurz vor dem 7. Jahrestag von War Robots einen kumulierten Umsatz von 500 Millionen Dollar erreicht haben. Nach diesem Meilenstein brauchten wir weniger als vier Jahre, um dem prestigeträchtigen „1-Milliarde-Dollar-Spiele-Club“ beizutreten, noch vor dem 11-jährigen Jubiläum des Spiels“, sagte Vladimir Markin, CEO von Pixonic. „Ich bin wirklich stolz auf das War Robots-Team, das das Spiel frisch und relevant hält und gleichzeitig spannende Updates plant, nicht nur für 2025, sondern für die kommenden Jahre. Ein riesiges Dankeschön an unsere engagierten Spieler – ihr inspiriert uns, die Grenzen immer weiter zu verschieben.“