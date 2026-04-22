Mobile-Gaming: Xbox Mobile Store ist nicht tot – UPDATE

Xbox Mobile Store offenbar nicht mehr erreichbar und sorgt für Ausstiegsgerüchte!

Der Xbox Mobile Store sorgt aktuell für Diskussionen, nachdem verschiedene Hinweise auf ein mögliches Aus des Projekts hindeuten.

Ursprünglich war die Plattform für einen Start im Juli 2024 angekündigt worden. Aktuell führen jedoch alle bekannten Test-URLs zu einer 404-Fehlerseite, darunter auch die Adresse xbox.com/mobilestore, die nicht mehr erreichbar ist.

Diese Entwicklung wird in der Community als mögliches Zeichen gewertet, dass das Projekt nicht weitergeführt wird. Eine offizielle Bestätigung oder Stellungnahme liegt jedoch bislang nicht vor.

Im Zusammenhang mit internen Umstrukturierungen innerhalb der Xbox-Sparte wird zudem spekuliert, ob das Projekt möglicherweise eingestellt oder verschoben wurde.

UPDATE: Asha Sharma machte mit den Gerüchten schnell ein Ende:

„Vor drei Wochen haben wir ein Amicus-Brief eingereicht, weil der Wettbewerb im Mobilbereich immer noch zählt und wir glauben, dass die Zukunft des Spielens offener sein sollte. Während ich noch lerne, ist die Idee eines Xbox-Mobile-Stores nicht tot“