Modus Games: Abwechslungsreiches Spiele-Line-Up auf der gamescom

Indie-Publisher Modus Games hat heute im Vorfeld der morgigen Opening Night Live seine Pläne für die gamescom bekannt gegeben. Als offizieller Partner der Messe, die vom 25. bis 27. August stattfindet, wird Modus Games den Fans neue Informationen zu seinen meistererwarteten Spielen präsentieren.

Rund um die Messe sind zudem Auftritte auf verschiedenen Medien-Veranstaltungen geplant – einschließlich der Future Games Show, die am 26. August ausgestrahlt wird, sowie als Teil des IGN gamescom-Programms am 26. und 27. August. Mit den bereits angekündigten Titeln Soulstice, In Sound Mind, Super Animal Royale und Rustler sowie einer Überraschungsankündigung wird Modus auf der Future Games Show für Furore sorgen.

Soulstice, das auf der PC Gaming Show, während der diesjährigen E3 angekündigt wurde, ist ein atemberaubender Hack-and-Slash-Action-Titel, der von Reply Game Studios entwickelt wurde und in dem Spieler die Kontrolle über zwei Charaktere gleichzeitig übernehmen. Das innovative Dual-Charakter-Setup erlaubt es den Spielern, das Schlachtfeld auf einzigartige Weise zu dominieren und spektakuläre Angriffe zu entfesseln, die die Stärken der Schwestern Briar und Lute miteinander kombinieren. Durch den klugen und geschickten Einsatz der Kräfte kann großer Schaden bei den Gegnern erzielt werden. Die Meisterung der Fähigkeiten des Duos ist der Schlüssel zur Rettung der Welt.

In Sound Mind von We Create Stuff ist ein fantasievolles First-Person-Horror-Erlebnis, in dem Spieler tief in die Psyche ihrer Spielfigur eintauchen. Dort bekommen sie es mit den unvorhersehbaren Gefahren zu tun, die in ihren tiefsten Erinnerungen schlummern. In Sound Mind wird von dem Team hinter der legendären Nightmare House 2-Mod entwickelt und pervertiert scheinbar harmlose Erinnerungen zu schockierende Horrorszenarien. Ach, und eine sprechende Katze gibt es im Spiel auch.

In Rustler, das sich bei Jutsu Games in Entwicklung befindet, schlüpfen Spieler in die Rolle des Anti-Helden Guy, einem Schurken, der fest entschlossen ist, das Große Turnier zu gewinnen und den damit verbundenen Preis an sich zu reißen. Spieler sollten schleunigst aufsatteln, denn es gilt, die Herausforderungen des Großen Turniers zu bewältigen, die Bevölkerung zu terrorisieren, Kühe gen Himmel zu katapultieren und als mittelalterlicher Schläger absolutes Chaos zu stiften.

Super Animal Royale ist ein Battle Royale mit einem zoologischen Twist. Spieler wählen ihr liebstes knuddeliges, genetisch verändertes Tier aus über 300 Rassen. Bei über 600 kosmetischen Gegenständen findet jeder seinen Stil und kann vom Rücken eines Riesenadlers in einen Kampf auf Leben und Tod mit 64 Spielern springen! Anschließend wird mit Schrotflinten auf Spatzen geschossen, mit Granaten und Bananen geworfen und auf Emus und Hamsterbällen an die Spitze der Nahrungskette geritten. Die explosive isometrische Action paart sich perfekt mit dem ausdrucksstarken Flat-Design-Stil, und das innovative Fog-of-War-System ermöglicht ein Spielerlebnis, das gleichermaßen tiefgründig und strategisch wie spaßig und zugänglich ist.