Momento: Cozy-Decorating-Spiel erscheint im Juni für Xbox Series X|S

Mit Momento erscheint im Juni ein neues Cozy-Decorating-Spiel, das klassische Einrichtungsmechaniken mit einer erzählerischen Komponente verbindet und nun auch für Xbox Series X|S bestätigt wurde. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus.

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit von Silver Lining Interactive, Fat Alien Cat und Nomo Studio und setzt auf ein ruhiges Spielerlebnis, das sich bewusst an unterschiedliche Spielstile richtet.

Im Zentrum von Momento steht ein Kinderzimmer, das als Ausgangspunkt für eine lebenslange Entwicklung dient. Die Entscheidungen der Spieler darüber, welche Gegenstände behalten oder entfernt werden, beeinflussen den weiteren Lebensweg der Hauptfigur. Dadurch entstehen unterschiedliche narrative Verläufe, die sich im Verlauf der Zeit sichtbar im Spiel widerspiegeln.

Neben dem Story-Modus, der den emotionalen Werdegang in den Fokus rückt, bietet das Spiel auch einen kreativen Modus ohne Einschränkungen, in dem Spieler frei gestalten können. Zusätzlich lassen sich Umgebungen erkunden und kleinere Rätsel lösen, die weitere Interaktion mit der Spielwelt ermöglichen.

Laut Entwicklerteam wurde Momento von einem kleinen, familiären Team aus Australien entwickelt und soll eine entspannte, „zen“-artige Spielerfahrung bieten, die ohne Zeitdruck gespielt werden kann.