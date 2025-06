Monaco 2: PVP-Modus und neue Inhalte im Juni

Autor:, in / Monaco 2

Monaco 2 wird noch reicher: Pocketwatch Games kündigt an, dass der chaotische Raub-Simulator mit einem kostenlosen Update am 18. Juni eine Goldgrube an neuen Inhalten erhält.

Das Update ist vollgepackt mit neuen Features, darunter vier neue Level, die einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung werfen, acht neue Spieler-Skins, die von der Originalbesetzung von Monaco: What’s Yours is Mine inspiriert wurden, und für diejenigen, die beweisen wollen, dass sie der beste Dieb unter ihren Freunden (oder Rivalen) sind, einen neuen PvP-Modus.

Im neuen PVP-Modus von Monaco 2 gewinnt derjenige, der in diesem freien Spiel mit bis zu vier Spielern zuerst 200 Münzen gesammelt hat.

Einfach für jeden Dieb, der etwas auf sich hält, oder? Das Sammeln von Münzen ist jedoch nicht alles, womit du zu kämpfen hast. Begrenzte Munition und rasante Verfolgungsjagden sorgen für chaotische Showdowns, bei denen viel auf dem Spiel steht.

Mit der Zeit tauchen überall im Level Münzen auf, und wenn ihr einen eurer Gegner ausschaltet, könnt ihr ihm einen Teil seiner Beute abnehmen. Schaut euch an, wie jeder der drei neuen PVP-Levels das Chaos auf seine eigene Art und Weise steigert.

Das Cafe Shootout: In dieser Arena geht das Rennen los, denn ihr wollt die 200 Münzen vor allen anderen erbeuten. Behaltet die Rangliste im Auge und versucht, alle, die vor euch liegen, auszuschalten und einige ihrer Münzen zu erbeuten. Achtet darauf, dass ihr gut zielt, denn eure Munition ist begrenzt.

Das Hotel: Ihr müsst euch nicht nur einen Weg zu 200 Münzen stehlen, sondern auch dafür sorgen, dass die Zivilisten in dem belebten Hotel eure klebrigen Finger nicht bemerken. Außerdem könnt ihr euch teleportieren.

Der Friedhof: In diesem Level wird es noch gefährlicher, denn auf dem Friedhof lauern Wachen, die darauf warten, eure Goldgräbertätigkeit zu stoppen. Ihr müsst nicht nur schneller als eure Gegner sein, sondern auch raffinierter.

Neben neuen Levels und Possen im PVP können die Spieler auch acht neue Charakter-Skins anziehen, die von Monaco: What’s Yours is Mine inspiriert sind.

Aufgrund des Feedbacks der Fans hat Pocketwatch Games mehrere Balance-Anpassungen in späteren Leveln des Spiels vorgenommen, einschließlich bedeutender Änderungen im herausfordernden Gefängnis-Level.

Seit der Veröffentlichung im April hat Monaco 2 Steam Cloud Saves und Steam Remote Play sowie weitere Verbesserungen der Lebensqualität und der Spielbalance hinzugefügt. Inspirierende Diebe werden ab dem 18. Juni in den Genuss aller neuen DLC-Inhalte kommen.

Features:

Dieb auf Diebeszug: Der neue PVP-Modus bietet 3 Level und noch mehr Possen. Tretet gegen bis zu 3 andere Spieler an, um der beste Dieb zu werden, während ihr euch mit begrenzter Munition, ohne Waffen und mit schleichenden Wachen über drei Level hinweg auseinandersetzen müsst.

Stellt eure Crew zusammen: Man sagt, es gäbe keine Ehre unter Dieben, aber sie haben noch nie deine Crew getroffen! Schließt euch mit bis zu drei anderen Spielern im lokalen oder Online-Multiplayer-Modus zusammen, um den Job zu erledigen.

Setzt eure Fertigkeiten ein: Wählt aus einer Auswahl von acht spielbaren Charakteren, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen. Ihr müsst euch anpassen? Wechselt euren Charakter während des Laufs, um alle Hindernisse zu überwinden, die zwischen euch und unermesslichen Reichtümern stehen!

Den perfekten Plan aushecken: Jeder Raubüberfall erfordert eine sorgfältige Planung. Mit dem Blaupausenmodus könnt ihr euch das Layout des Levels ansehen, bevor ihr die Mission beginnt, und die beste Vorgehensweise ausarbeiten.

Unendlicher Nervenkitzel: Schließt die strukturierte Kampagne ab oder testet eure Fähigkeiten in Hunderten von prozedural generierten Seeded-Levels und beweist ein für alle Mal, dass ihr und eure Freunde die ultimativen Diebe seid!