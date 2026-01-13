Monolith Productions: Wiederentdeckte Daten geben seltenen Einblick in Batman-Spiel

Ein überraschender Fund wirft neues Licht auf Project Apollo, ein eingestelltes Batman‑Spiel, das Monolith einst für Warner Bros. entwickelte. In gelöschten Sektoren einer Festplatte aus dem ehemaligen Entwicklerstudio tauchte ein umfangreicher Daten‑Cache auf, der Materialien aus der frühen Produktionsphase zwischen April 2009 und Januar 2010 enthält.

Die wiederhergestellten Inhalte reichen von Feature‑Demos über Produktionspläne bis hin zu Game‑Design‑Dokumenten und Konzeptzeichnungen. Sie zeigen, wie das Team Project Apollo ursprünglich ausrichten wollte und welche kreativen und technischen Entscheidungen in dieser frühen Phase auf dem Tisch lagen.

Besonders die Videos aus der Prototypenentwicklung vermitteln ein Gefühl dafür, welche Gameplay‑Ansätze Monolith damals verfolgte und wie sich das Projekt von anderen Batman‑Titeln hätte unterscheiden können.

Die Dokumente zeichnen ein Bild eines ambitionierten Vorhabens, das nie die Chance bekam, in die volle Produktion zu gehen. Gleichzeitig liefern sie einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines Projekts, das lange Zeit nur als Gerücht existierte – und nun ein Stück greifbarer geworden ist.

Mehr Material findet ihr in der Quelle.

A variety of early development videos demonstrate dynamic audio systems that would react to the player’s situation and smoothly transition music. It’s the sort of thing that makes a world of difference but we rarely consciously notice! 4/9 [image or embed] — MrTalida (@mrtalida.bsky.social) 13. Januar 2026 um 00:53