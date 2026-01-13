Monolith Productions: Wiederentdeckte Daten geben seltenen Einblick in Batman-Spiel

Ein überraschender Fund wirft neues Licht auf Project Apollo, ein eingestelltes Batman‑Spiel, das Monolith einst für Warner Bros. entwickelte. In gelöschten Sektoren einer Festplatte aus dem ehemaligen Entwicklerstudio tauchte ein umfangreicher Daten‑Cache auf, der Materialien aus der frühen Produktionsphase zwischen April 2009 und Januar 2010 enthält.

Die wiederhergestellten Inhalte reichen von Feature‑Demos über Produktionspläne bis hin zu Game‑Design‑Dokumenten und Konzeptzeichnungen. Sie zeigen, wie das Team Project Apollo ursprünglich ausrichten wollte und welche kreativen und technischen Entscheidungen in dieser frühen Phase auf dem Tisch lagen.

Besonders die Videos aus der Prototypenentwicklung vermitteln ein Gefühl dafür, welche Gameplay‑Ansätze Monolith damals verfolgte und wie sich das Projekt von anderen Batman‑Titeln hätte unterscheiden können.

Die Dokumente zeichnen ein Bild eines ambitionierten Vorhabens, das nie die Chance bekam, in die volle Produktion zu gehen. Gleichzeitig liefern sie einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines Projekts, das lange Zeit nur als Gerücht existierte – und nun ein Stück greifbarer geworden ist.

Mehr Material findet ihr in der Quelle.

  1. Ralle89 64780 XP Romper Stomper | 13.01.2026 - 18:39 Uhr

    Vielleicht wäre das ein gutes Batman geworden leider werden wir das nicht erfahren Schafe drum.

    0
  2. Gunslinger 36850 XP Bobby Car Raser | 13.01.2026 - 18:39 Uhr

    Monolith hatte viele, verdammt gut Games. Batman hätte also auch sicherlich Potential gehabt.

    0
  3. de Maja 320595 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.01.2026 - 18:47 Uhr

    Monolith war schon geil damals , hätte brachial werden können. Schade das die da auch noch nicht das Nemesis system hatten, wäre bei Batman auch cool gekommen.
    Oh man, bin gespannt wie es für Warner Games ausgeht.

    1
      • de Maja 320595 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.01.2026 - 19:18 Uhr
        Antwort auf Devilsgift

        Und das andere Spiel das wie Condensmilch klingt 😅 das war auch mega. Alleine die Nahkämpfe, wenn das so in einem Batman wäre richtig intensiv und ermittelt mit Hilfsmitteln hat man da ja auch noch.

        1
    • BLACK 8z 106970 XP Hardcore User | 13.01.2026 - 19:08 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ja sowas in die Richtung wäre mir auch schon mal gekommen mit dem Nemesis System. Das wäre sicher cool bei Batman. Ich hätte auch auf ein neues DHDR Bock, wo man Orks jagen muss und zusehen, nicht selbst gejagt zu werden o.ä.

      0
      • de Maja 320595 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.01.2026 - 19:17 Uhr
        Antwort auf BLACK 8z

        Wo es noch geil wäre, ein Mafia/The Godfather Game, wo man sein Imperium aufbauen muss und halt so seine Gegner erst noch schafft und NPCs die dich begleiten können natürlich auch aufsteigen, du spielst dann den nächsten falls dein erster Charakter draufgeht.

        0
        • BLACK 8z 106970 XP Hardcore User | 13.01.2026 - 19:24 Uhr
          Antwort auf de Maja

          Bei Mafia kann ich leider nicht mitreden, da noch keins wirklich gespielt. Ist aber seit Jahren auf der To-do-Liste 😅

          0
          • de Maja 320595 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.01.2026 - 19:27 Uhr
            Antwort auf BLACK 8z

            Mafia 1 und 2 richtig gut, 3 ist kacke, Vier hab ich nicht gezockt, soll wohl aber besser sein als Drei. Mafia 1 und 2 aber halt auch schon etwas alt.
            Ich kann aber noch das Der Pate/The Godfather Game von EA empfehlen, da hat EA noch gute Spiele gemacht 😅😆

            0
  5. Rotten 93845 XP Posting Machine Level 2 | 13.01.2026 - 19:07 Uhr

    Hatte sicher seine Gründe warum et gecancelt wurde ✌🏻 besser so als ein schlechtes game auf den Markt zu bringen

    0
  6. RumRoGERs 118525 XP Scorpio King Rang 4 | 13.01.2026 - 19:43 Uhr

    Und das nächste „what if“ in der Gamingwelt.
    Sieht gut aus, schade dass es nix wurde.

    0
  7. Katanameister 294860 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.01.2026 - 20:10 Uhr

    Ist vorbei und fertig, ich hoffe wir bekommen zukünftig noch gute Batman Spiele.

    0

