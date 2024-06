Monopoly 2024: Kehrt im September im neuen Look zurück

Autor:, in / Monopoly 2024

Mit einer verbesserten Spielerfahrung und einem neuen Look wird Monopoly im September erscheinen.

Ubisoft kündigt ein neues Monopoly an. Im September wird das beliebte Brettspiel für alle Plattformen als neues Videospiel erscheinen, wie man mit einem Trailer ankündigte.

„Kauft, verkauft, tauscht Grundstücke und baut euer Imperium auf, in dieser detailgetreuen Adaption des Spiels, mit dem wir alle aufgewachsen sind! Taucht in die Mitte des Spielbretts ein und entdeckt eine lebhafte, voll animierte Stadt in 3D.“

Schaut euch hier den Trailer zu Monopoly mit neuem Look und verbesserter Spielerfahrung an.