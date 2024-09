Monopoly 2024: Neues digitales Spiel ab sofort erhältlich

Ubisoft gab heute bekannt, dass MONOPOLY als frische, digitale Next-Generation-Version des zeitlosen Klassikers heute veröffentlicht wurde. Das Spiel kostet 29,99 € im Microsoft Store.

Das neue digitale MONOPOLY-Spiel, das ein Jahrzehnt nach MONOPOLY PLUS auf den Markt kommt und unter der Lizenz des führenden Spielzeug- und Spieleherstellers Hasbro steht, zeichnet sich durch eine verbesserte Grafik und ein Gameplay aus, das mit einer vollständig animierten 3D-Stadt das klassische Tabletop-Erlebnis zum Leben erweckt.

Während sie sich auf dem Spielbrett bewegen, können die Spielenden die Nachbarschaft bewundern und beobachten, wie sie sich vor ihren Augen verwandelt, vom sonnigen Morgen bis zur stürmischen Nacht. Schlechte Verlierer oder Verliererinnen können ihrem Ärger freien Lauf lassen und das Spielbrett einfach umschmeißen und von vorne anfangen.

Jeder Winkel der Stadt lässt sich erforschen, um versteckte Spielsteine aufzudecken oder gar Mr. Monopoly zu finden, der sich vielleicht im Verborgenen hält!

„Im Jahr 2025 nähert sich MONOPOLY seinem 90. Geburtstag und es ist uns eine Freude, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten, um eine brandneue Version des Klassikers zu entwickeln – eine, die die Spielerinnen und Spieler digital eintauchen lässt und die Stadtteile und Orte auf dem Spielbrett zum Leben erweckt“, sagt Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing bei Hasbro und Wizards of the Coast.

„Diese Zusammenarbeit mit Ubisoft unterstreicht unsere kontinuierliche Strategie, unser digitales Spieleportfolio zu erweitern und unsere kultigen Marken auf der ganzen Welt auszubauen.“