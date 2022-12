Monopoly Madness: Dino City DLC samt Demo verfügbar

Autor:, in / Monopoly Madness

Im neuen Monopoly Madness Dino City DLC kann man auf Dinosauriern reiten und in fünf neuen prähistorischen Arenen kämpfen. Eine Demo-Version steht ab sofort zur Verfügung.

Ubisoft gibt bekannt, dass der Dino City DLC für Monopoly Madness, das Videospiel, das das legendäre Monopoly neu erfindet, ab sofort verfügbar ist. Außerdem steht eine Demo für neue Spieler bereit, um einen Vorgeschmack auf das unterhaltsame Chaos zu bekommen.

Der Trailer zu dem Dino City DLC kann unter folgendem Link gefunden werden:

Im neuen Dino City DLC bricht der Wahnsinn im Dschungel aus, wenn Spieler gegeneinander antreten, um Geld, Lava und Knochen zu sammeln, um damit Grundstücke zu kaufen und sie zu verbessern. Wenn sie Gemeinschaftskisten öffnen, können sie zudem neue Power-Ups nutzen und viel Chaos verursachen, indem sie beispielsweise auf einem Ankylosaurus reiten und in ein Gebäude krachen oder fleischfressende Pflanzen auf ihre Mitspieler schleudern.

Geldgierige Mogule müssen stets auf der Hut sein! Jeden Moment könnte ein Raptor oder T-Rex auftauchen. Spieler können die Straßen von Dino City entweder offline oder online mit Freunden in allen Spielmodi genießen.

Zusätzlich zu den neuen Arenen führt Dino City zwei neue Charaktere ein, darunter das süße Höhlenkind und den abenteuerlustigen Dodo. Zwei neue exklusive Hüte, die Spieler tragen können, sind ebenfalls im Dino City DLC enthalten.

Ab heute bietet die Monopoly Madness-Demo die Möglichkeit, durch die Straßen von Monopoly City zu streifen. In der Demo-Version kann man aus zehn spielbaren Charakteren (20 in der Vollversion) seine Figur wählen. Das Tutorial und der Story-Modus können offline neben anderen lokalen Spieler oder der KI in zwei der vier verschiedenen Umgebungen des vollständigen Spiels ausprobiert werden.

Monopoly Madness ist für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store erhältlich. Spieler können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna abonnieren.