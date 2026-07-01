Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: Bringt Helden und Schurken in den Brettspiel-Klassiker

Mit Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains ist eine neue Variante des Brettspiel-Klassikers ab sofort erhältlich. Das Spiel verlegt das bekannte Monopoly-Prinzip in das Star Wars-Universum und ergänzt es um zahlreiche neue Spielmechaniken.

Statt ausschließlich gegeneinander anzutreten, setzen die Partien auf teambasiertes Gameplay. Spieler entscheiden sich für die Seite der Helden oder der Schurken und nutzen die individuellen Fähigkeiten ihrer Charaktere, um sich Vorteile auf dem Spielfeld zu verschaffen.

Zusätzlich sorgen dynamische Ereignisse dafür, dass sich der Spielverlauf mit jedem Würfelwurf verändern kann. Ziel bleibt es, gemeinsam mit dem eigenen Team die Kontrolle über die Galaxis zu übernehmen.

Zum Verkaufsstart begleitet ein offizieller Launch-Trailer die Veröffentlichung und gibt einen Überblick über die neuen Spielmechaniken sowie das von Star Wars inspirierte Monopoly-Erlebnis.