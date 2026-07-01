Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: Bringt Helden und Schurken in den Brettspiel-Klassiker

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Image: Ubisoft

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains bringt frischen Teammodus und ist jetzt erhältlich.

Mit Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains ist eine neue Variante des Brettspiel-Klassikers ab sofort erhältlich. Das Spiel verlegt das bekannte Monopoly-Prinzip in das Star Wars-Universum und ergänzt es um zahlreiche neue Spielmechaniken.

Statt ausschließlich gegeneinander anzutreten, setzen die Partien auf teambasiertes Gameplay. Spieler entscheiden sich für die Seite der Helden oder der Schurken und nutzen die individuellen Fähigkeiten ihrer Charaktere, um sich Vorteile auf dem Spielfeld zu verschaffen.

Zusätzlich sorgen dynamische Ereignisse dafür, dass sich der Spielverlauf mit jedem Würfelwurf verändern kann. Ziel bleibt es, gemeinsam mit dem eigenen Team die Kontrolle über die Galaxis zu übernehmen.

Zum Verkaufsstart begleitet ein offizieller Launch-Trailer die Veröffentlichung und gibt einen Überblick über die neuen Spielmechaniken sowie das von Star Wars inspirierte Monopoly-Erlebnis.

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2 Kommentare Added

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  1. Katanameister 482480 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.07.2026 - 08:20 Uhr

    Hätte schon Lust drauf, nur ist halt die Frage wie die Dlc Politik wird, wahrscheinlich kommen da einige mit neuen Charakteren und anderen Inhalten.

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  2. Orbit 35495 XP Bobby Car Raser | 01.07.2026 - 09:12 Uhr

    Wird für mich eher ein Switch Titel, falls es da auch erscheint.

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