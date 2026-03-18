Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: Startet am 11. Juni

Monopoly Star Wars Heroes vs Villains erscheint im Juni mit Teammodi und neuen Gameplay-Elementen.

Ubisoft hat angekündigt, dass Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains am 11. Juni 2026 erscheinen wird. Eine vollständige Vorstellung des Spiels ist bereits für den 29. April geplant.

Das Spiel wird von Behaviour Interactive entwickelt und versetzt euch in die bekannte Star Wars-Galaxie. Dabei erwartet euch ein angepasstes Monopoly-Board mit ikonischen Schauplätzen sowie überarbeitetem Gameplay, das klassische Mechaniken mit neuen, dynamischen Elementen kombiniert.

Ihr könnt aus zahlreichen bekannten Charakteren wählen, darunter Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Darth Vader und Darth Maul. Jeder Charakter verfügt über eigene Fähigkeiten, die eure Strategie beeinflussen und für unterschiedliche Spielstile sorgen.

Im Fokus stehen kompetitive Teammodi wie 2 vs. 2 und 3 vs. 3, die sowohl online als auch im lokalen Koop gespielt werden können. Dynamische Ereignisse und schnelle Besitzerwechsel bei Grundstücken sorgen dabei für ein deutlich actionreicheres Spielerlebnis als im klassischen Monopoly.

Vorbesteller erhalten zusätzlich zwei exklusive Würfel-Skins, inspiriert von einem Jawa und einem Sturmtruppler. Retail-Versionen für Konsolen sind bereits verfügbar.

Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains erscheint am 11. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch und PC.