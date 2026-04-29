Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: World Premiere Trailer zeigt neues Brettspiel-Spin-off im Star-Wars-Universum

Mit dem World Premiere Trailer wurde Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains offiziell vorgestellt und bringt eine neue Variante des klassischen Brettspiel-Prinzips in das Star-Wars-Universum.
Monopoly wird dabei in ein neues Setting übertragen, das bekannte Helden und Schurken aus dem Star Wars-Universum in den Mittelpunkt stellt. Der Titel setzt auf eine Mischung aus klassischem Spielprinzip und thematischer Neuinterpretation innerhalb der bekannten Galaxis.
Im Trailer wird ein erster Eindruck der Präsentation gezeigt, die sich stark an der bekannten Markenstruktur orientiert, jedoch visuell und thematisch vollständig im Star-Wars-Design umgesetzt wurde.
Als Release-Termin wurde der 11. Juni bestätigt. Zusätzlich bietet eine Vorbestellung einen Bonus in Form von zwei exklusiven Würfel-Skins, die zum Start freigeschaltet werden.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eigentlich ganz cool, schade dass die Charaktere wie in Fortnite aussehen.
Perfekt wenn man keine realen Freunde hat 😜
Ganz niedlich aber ist mir keine 30€ wert
Wundert mich nur warum sie damit nicht
bis Montag gewartet haben
Ist schließlich Star Wars Tag ^~^
StarWars geht eigentlich immer aber Monopoly werde ich dann doch nicht auf Konsole spielen da lieber mit Familie oder Freunden
da wird jetzt alles verwurstelt was mit star wars zu tun hat.