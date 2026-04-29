Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: World Premiere Trailer zeigt neues Brettspiel-Spin-off im Star-Wars-Universum

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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains zeigt im World Premiere Trailer eine neue Star-Wars-Variante des Brettspielklassikers.

Mit dem World Premiere Trailer wurde Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains offiziell vorgestellt und bringt eine neue Variante des klassischen Brettspiel-Prinzips in das Star-Wars-Universum.

Monopoly wird dabei in ein neues Setting übertragen, das bekannte Helden und Schurken aus dem Star Wars-Universum in den Mittelpunkt stellt. Der Titel setzt auf eine Mischung aus klassischem Spielprinzip und thematischer Neuinterpretation innerhalb der bekannten Galaxis.

Im Trailer wird ein erster Eindruck der Präsentation gezeigt, die sich stark an der bekannten Markenstruktur orientiert, jedoch visuell und thematisch vollständig im Star-Wars-Design umgesetzt wurde.

Als Release-Termin wurde der 11. Juni bestätigt. Zusätzlich bietet eine Vorbestellung einen Bonus in Form von zwei exklusiven Würfel-Skins, die zum Start freigeschaltet werden.

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5 Kommentare Added

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  3. Fire12 13960 XP Leetspeak | 29.04.2026 - 18:26 Uhr

    Ganz niedlich aber ist mir keine 30€ wert
    Wundert mich nur warum sie damit nicht
    bis Montag gewartet haben
    Ist schließlich Star Wars Tag ^~^

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  4. Ralle89 135645 XP Elite-at-Arms Silber | 29.04.2026 - 19:32 Uhr

    StarWars geht eigentlich immer aber Monopoly werde ich dann doch nicht auf Konsole spielen da lieber mit Familie oder Freunden

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  5. TJ44 5060 XP Beginner Level 3 | 29.04.2026 - 20:12 Uhr

    da wird jetzt alles verwurstelt was mit star wars zu tun hat.

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