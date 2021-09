Monster Crown: Rollenspiel auf November verschoben

Nach dem Auftritt von Monster Crown auf der Gamescom 2021 im August dieses Jahres und der Enthüllung der Eröffnungssequenz des Spiels hat Entwickler Studio Aurum weitere Inhalte des Spiels in der Serie „Monster Design Origins“ auf YouTube veröffentlicht. Darin präsentiert der Entwickler, wie die Monster für das Spiel entworfen wurden.

Das Rollenspiel wird am 12. Oktober 2021 für Nintendo Switch und PC und am 2. November 2021 für PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. In der Serie „Monster Design Origins“ erklärt Studio Aurum, dass die Monster des Spiels in einer Vielzahl von Formen auftreten und die Spieler die Möglichkeit haben, über 1.200 Monster zu kreuzen und zu erschaffen.

Entdeckt die dunkle Geschichte von Crown Island und erschafft euer eigenes Monster-Vermächtnis. Mit einer Geschichte von sadistischen Herrschern und heldenhaften Rettern sieht sich die Insel einer neuen Bedrohung in Form einer bösartigen jungen Frau gegenüber, die nach Macht strebt. Es liegt an euch und den Monstern, mit denen ihr einen Pakt schließt, die Rückkehr der Tyrannei zu verhindern.

Features

Schließt Pakte mit Monstern, um im Gegenzug ihren Schutz zu erhalten

Züchtet und verschmelzt über 200 Basismonster, um eure eigene neue Spezies zu erschaffen

Reist mit euren Monsterverbündeten über Crown Island, um eine dunkle Welt zu enthüllen

Trefft eine wichtige Entscheidung, die das Ende des Spiels und die Zeit danach drastisch verändern wird

Spielt online, um zu kämpfen und zu handeln, und lasst neue Spezies den ganzen Globus erreichen

In den folgenden vier Clips zeigen die Entwickler von Aurum, wie sie Monster für Monster Crown erschaffen haben:

Monster Design Origins – Primigon



Monster Design Origins – Ambigu



Monster Design Origins – Pursuit



Monster Design Origins – Crisa