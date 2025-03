Monster Energy Supercross 2025: Diese Neuerungen sorgen für mehr Action

Autor:, in / Monster Energy Supercross 2025

Mehrere Neuerungen in der Serie bringen neue Herausforderungen und mehr Action in jedes Rennen von Monster Energy Supercross 2025.

Entwickler und Publisher Milestone und Feld Motor Sports, Anbieter von Motorsport-Unterhaltung in Arenen und Stadien, haben einen neuen Trailer für Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game veröffentlicht, der einige der am meisten erwarteten Features des neuesten Teils der Serie zeigt.

Mit dieser Überarbeitung der Serie bringt Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game die Spieler näher an die Action heran als je zuvor. Die Spieler können sich auf die Strecken der Meisterschaftssaison 2025 begeben und zum ersten Mal die Strecken der aktuellen Saison noch vor den echten Fahrern fahren.

Eine brandneue Fahrphysik wird das Spielerlebnis sowohl für Veteranen als auch für Neulinge grundlegend verändern.

Ein überarbeitetes Bike-Balance-System legt größeren Wert auf das Gewicht des Fahrers, was sich erheblich auf das Handling des Motorrads auswirkt.

Auf dem Boden wird dies sowohl in den Kehren als auch auf den schnellsten Streckenabschnitten einen großen Einfluss haben, wo die Spieler den Körper des Fahrers richtig steuern müssen, um die Bewegungen des Motorrads auszugleichen.

In den technischeren Bereichen der Strecke haben die Spieler mehr Kontrolle in der Kurvenphase, was das Manövrieren auf der Strecke erleichtert.

Die Immersion erreicht mit einem realistischeren Lenkwinkel, einer besseren Traktion und einem besseren Bodenkontakt der Reifen neue Höhen.

Ebenso gibt ein überarbeitetes Stick-Steuerungssystem den Spielern die volle Kontrolle über die Bewegung in der Luft und lässt sie entscheiden, wie sie die Gewichte des Fahrers und des Motorrads nach dem Sprung steuern.

Auf diese Weise wird das Ausführen von Peitschenhieben und Scrubs viel lohnender, und diejenigen, die diese Bewegungen beherrschen, werden einen Vorteil für ihre Finesse in der Luft haben.

Dank der Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 erweckt das Mailänder Team einige der von der Community am meisten geforderten Features zum Leben.

Eines davon ist das dynamische Terrain-Deformationssystem mit sich entwickelnden Spurrillen. Zum ersten Mal wird die Strecke zum Leben erweckt und entwickelt sich im Laufe des Rennens, sodass die Spieler herausgefordert sind, sich anzupassen, um Runde für Runde die beste Flugbahn zu finden.

Die neue Spiel-Engine hat auch die Implementierung eines neuronalen KI-Systems ermöglicht, das das Verhalten der Rivalen während eines Rennens komplett verändern wird – eine Premiere in der Geschichte der Franchise.

Die KI-gesteuerten Fahrer passen ihre Taktik und Linien in Echtzeit an und sorgen so für unvorhersehbare und sich ständig verändernde Rennen.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game wird am 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen, der Early Access ist ab dem 7. April 2025 verfügbar.