Monster Energy Supercross 2025: Karriere-Modus im neuen Trailer

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game zeigt den Karriere-Modus im neuen Trailer.

Milestone, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Rennspielen, und Feld Motor Sports, Inc., der globale Marktführer im Bereich stadion- und arena-basierter Motorsport-Events, haben heute einen neuen Trailer zu Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game veröffentlicht. Dieser stellt weiter unten den überarbeiteten Karriere-Modus vor.

Der brandneue Karrieremodus bietet jedem die Möglichkeit, die spannende Karriere eines Supercross-Fahrers von Grund auf zu erleben.

Der Weg beginnt in der Futures-Klasse, wo die ersten Erfahrungen gesammelt und der Grundstein für eine große Karriere gelegt werden. Mit der Unterstützung eines persönlichen Managers lernen die Spieler die neuen Features kennen.

Dazu gehörendas Social Network, ein interaktives Tool, um sich mit anderen Fahrern zu vernetzen und Popularität aufzubauen, die Climaxes, adrenalingeladene Rennen, die über den weiteren Karriereverlauf entscheiden, sowie die Bike-Entwicklung, die es ermöglicht, die Performance kontinuierlich zu verbessern.

Wer sein Talent und Potenzial unter Beweis stellt, kann in die 250SX-Klasse aufsteigen und sich schließlich bis an die Spitze der 450SX-Klasse kämpfen.

Die innovative Karriere wird zum ersten Mal in der Serie in Kapitel unterteilt, sogenannte Acts, die den Spielern spezifische Ziele und Herausforderungen stellen. Diese münden in Climaxes, besondere Rennen mit einzigartigen Herausforderungen und Rivalitäten, die über den weiteren Verlauf der Karriere entscheiden.

Die Leistungen in den Acts und Climaxes beeinflussen die gesamte Entwicklung des Fahrers, in einer stetigen Evolution auf dem Weg zur ultimativen Meisterschaft. Zudem können Spieler nach den großen Events auf eigens erstellten MX-Strecken und in Rhythm Attack-Sektionen antreten – für ein völlig neues Fahrerlebnis.

Mit dem neuen Social Network tauchen Spieler noch tiefer in die Welt des Supercross ein.

Im zentralen Hub interagieren sie mit Fans, Rivalen und Unterstützern. Der Ruf des Fahrers verändert sich dabei durch sein Verhalten und seine Antworten – je höher die Popularität, desto größer die Chancen, Top-Verträge mit den besten Teams zu ergattern. Die Zusammenarbeit mit dem Team ist essenziell. Wer sich das Vertrauen seiner Crew erarbeitet, kann bessere Upgrades für seine Maschine freischalten und die Performance auf der Strecke maximieren.

Dank des neuen Bike-Entwicklungssystems basiert die technische Verbesserung nun auf dem Status des Fahrers – je höher die Reputation, desto größer die Möglichkeiten für stärkere Upgrades.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game ist ab dem 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Fans können sich zudem auf einen Early Access-Zugang ab dem 7. April 2025 freuen.

Den Career-Explosion-Trailer gibt es hier: