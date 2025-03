Monster Energy Supercross 2025: Mehr Gameplay, mehr Features, mehr Matsch

Es wurde ein neuer Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game: „Breaking New Ground“-Trailer veröffentlicht. Mehr Gameplay, mehr Features, mehr Matsch!

Milestone, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Rennspielen mit Sitz in Mailand, und Feld Motor Sports, Inc., der globale Marktführer für spezielle Arena- und Stadion-Motorsport-Events, haben einen neuen Trailer zu Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game veröffentlicht. Dieser gewährt einen Blick hinter die Kulissen und stellt einige der spannendsten neuen Features des Spiels vor.

Mit Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game wird die Serie komplett überarbeitet. Das Spiel enthält alle offiziellen Inhalte der Saison 2025 und ermöglicht es erstmals, die Strecken der aktuellen Saison sogar noch vor den echten Fahrern zu erleben. Neben den aktuellen Meisterschaftsrennen sorgt ein brandneues Fahrphysik-System für ein völlig neues Spielerlebnis – sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger.

Durch ein überarbeitetes Bike-Balancesystem verändert sich das gesamte Handling deutlich, da das Gewicht der Fahrer eine größere Rolle spielt.

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten, insbesondere in den Whoops und den schnellsten Streckenabschnitten. Es muss das Körpergewicht der Fahrer gezielt ausbalanciert werden, um die Bewegungen des Motorrads auszugleichen. In den technisch anspruchsvolleren Passagen der Strecke ermöglicht das neue System zudem eine präzisere Kontrolle in Kurven.

Darüber hinaus wurden der Lenkwinkel, die Traktion und der Bodenkontakt der Reifen überarbeitet, um ein realistischeres und immersiveres Fahrgefühl zu vermitteln.

Ebenso wurde die Stick-Steuerung angepasst, sodass man die volle Kontrolle über Bewegungen in der Luft hat. Dadurch kann das Gewicht von Fahrer und Motorrad nach einem Sprung gezielt gesteuert werden.

Das Ausführen von Whips und Scrubs wird dadurch nicht nur intuitiver, sondern auch belohnender – Spieler, die diese Techniken meistern, werden sich klare Vorteile verschaffen.

Ein besonders wichtiges neues Feature, das von der Community stark nachgefragt wurde, ist die Einführung eines dynamischen Bodenverformungssystems mit sich entwickelnden Spurrillen. Dank der Unreal Engine 5 verändert sich die Strecke nun im Verlauf eines Rennens dynamisch, sodass die Fahrweise angepasst und Runde für Runde die beste Linie gefunden werden muss.

Zudem ermöglicht die neue Spiel-Engine erstmals in der Franchise-Geschichte den Einsatz eines Neural-AI-Systems, das das Verhalten der Rivalen während eines Rennens drastisch verändert. Die KI-gesteuerten Fahrer passen ihre Taktik und Linienführung in Echtzeit an, wodurch ein unvorhersehbares und dynamisches Rennerlebnis entsteht.

Den „Breaking New Ground-Trailer“ gibt es hier:

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game ist ab dem 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Fans können sich zudem auf einen Early Access-Zugang ab dem 7. April 2025 freuen.