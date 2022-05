Monster Energy Supercross 5: Streckeneditor-Wettbewerb angekündigt

Make it real again! Unter diesem Slogan kündigt Milestone die Rückkehr des Streckeneditor-Contest für Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 an – ein Wettbewerb, der bereits im vergangenen Jahr für Furore unter den Fans des offiziellen Videospiels zur laufenden Monster Energy AMA Supercross-Meisterschaft gesorgt hat.

Die Ausgabe 2021 war bereits ein voller Erfolg, mit mehr als 3000 hochgeladenen Tracks und einem einzigen Gewinner: UrZilchMyDad. Sein Track wurde bei der 11. Runde der Meisterschaft 2022 in Indianapolis in Realität verwandelt und vor Ort nachgebaut.

Der neue Streckeneditor-Wettbewerb, der ab sofort verfügbar ist, wird die besten Kreationen der Spieler zum Leben erwecken. Wer hat nicht schon davon geträumt, seine Kreation als echte Strecke zu sehen?

Ab sofort haben die Spieler die Chance, eine Strecke zu kreieren, die nachgebaut und in die offizielle Meisterschaft 2022 aufgenommen wird! Das ist das einzigartige Erlebnis, das Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 den Fans auf der ganzen Welt bietet.

Die Teilnahme ist ganz einfach! Zwischen ab sofort und bis 30. Juni 2022 müssen Spieler, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, eine virtuelle Strecke über das „Track Editor Contest“-System in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 entwerfen.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist eine einmalige Gelegenheit, die besten Fahrer auf ihrer eigenen Strecke fahren zu sehen. Um zu gewinnen, müssen die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Strecke ihrer Träume entwerfen.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 stellt alle Werkzeuge zur Verfügung, der Rest ist der Kreativität und Fantasie der Teilnehmer überlassen.

Am Ende des Wettbewerbs wählt eine Jury, die sich aus verschiedenen Branchenexperten zusammensetzt, die 25 besten Titel aus. Aus den 25 besten Tracks wird eine technische Kommission entscheiden, welcher Track im echten Leben nachgebaut wird!

Weitere Einzelheiten werden zusammen mit den offiziellen Regeln bekannt gegeben.