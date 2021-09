Monster Harvest: Launch-Trailer zum Farming-Sim-RPG mit 20 % Rabatt

Autor:, in / Monster Harvest

Es ist Zeit für den Aufbruch nach Pflanzheim: Merge Games und Maple Powered Games haben heute Monster Harvest veröffentlicht, eine Mischung aus Farming-Simulation und rundenbasierten Kämpfen mit mutierten Pflanztieren im Pixel-Look. Das Spiel ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PC via Steam und Xbox One erhältlich.

Als neuer Bewohner von Pflanzheim gilt es, in dieser ungewöhnlichen Farming-Sim Wurzeln zu schlagen. Monster Harvest stellt die Kreativität seiner Spieler und der wachsenden Community mit zahlreichen Ernteergebnissen, mutierten Begleitern und einem spaßigen rundenbasierten Kampfsystem auf die Probe

Die Reise beginnt heute mit einem Rabatt von 20 % auf die Konsolenversion von Monster Harvest ( 19,99 € / 15,99 €) und von 15 % auf die Steam-Version.

Der Launch-Trailer zu Monster Harvest:

Wer Monster Harvest gerne vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann auf Steam in einer kostenlosen Demo die ersten zehn Tage in der Welt von Pflanzheim erleben und seinen Speicherstand beim Kauf der Vollversion übernehmen.

Monster Harvest wird auch nach Release weiter verbessert und erweitert, da Maple Powered Games die Unterstützung und das Feedback der Community zu schätzen weiß und umsetzen möchte: „Wir wollen ganz klarmachen, dass heute ein großer Tag für Monster Harvest ist, aber es ist nur der Anfang“ meint Ross Griffith vom Publisher Merge Games.

Monster Harvest ist eine Mischung aus Farming Sim und RPG im Pixel-Look. Die Spieler starten in ein neues Leben in Pflanzheim, wo die eigene Farm auf sie wartet. Sie dekorieren ihr Haus, stellen eigene Möbel her und produzieren leckere Marmelade. Der besondere Twist: Dabei mutieren sie ihre Pflanzen, um loyale Begleiter für den Kampf zu erschaffen.

In Pflanzheim gibt es merkwürdige Schleime, die Pflanzen auf unvorstellbare Weisen mutieren lassen. Je nach Jahreszeit, Pflanze und Schleim entstehen so bis zu 72 verschiedene Mutationen.

Manche der Pflanzen mutieren in Pflanztiere, loyale Begleiter, die dem Spieler treu zur Seite stehen. Sie sind wichtige Gefährten während der Abenteuer in Pflanzheim und helfen in spannenden, rundenbasierten Kämpfen bei der Erkundung von Dungeons und beim Sturz der bösen SlimeCo.

Features