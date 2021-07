Monster Harvest: Neue Features aus Pflanzheim präsentiert

Autor:, in / Monster Harvest

Neues Video zu Monster Harvest stellt Features vor und gibt Vorgeschmack auf den PC- und Konsolen-Launch am 19. August 2021.

Merge Games und Maple Powered Games geben einen Einblick in die Welt von Monster Harvest, das am 19. August für Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam und Xbox One erscheint.

Creative Lead Kerry Vanderberg zeigt, welche Community-Wünsche vom Entwicklerteam umgesetzt wurden. Dazu gehören neue spielbare Charaktere, Möbel, Hybriden, Kochen und ein neues Freundschafts-System.

Das ganze Video gibt es hier zu sehen:

Monster Harvest ist eine Mischung aus Farming Sim und RPG im Pixel-Look. Die Spieler starten in ein neues Leben in Pflanzheim, wo die eigene Farm auf sie wartet. Sie dekorieren ihr Haus, stellen eigene Möbel her und produzieren leckere Marmelade. Der besondere Twist: Dabei mutieren sie ihre Pflanzen, um loyale Begleiter für den Kampf zu erschaffen.

In Pflanzheim gibt es merkwürdige Schleime, die Pflanzen auf unvorstellbare Weisen mutieren lassen. Je nach Jahreszeit, Pflanze und Schleim entstehen so bis zu 72 verschiedene Mutationen.

Manche der Pflanzen mutieren in Pflanztiere, loyale Begleiter, die dem Spieler treu zur Seite stehen. Sie sind wichtige Gefährten während der Abenteuer in Pflanzheim und helfen in spannenden, rundenbasierten Kämpfen bei der Erkundung von Dungeons und beim Sturz der bösen SlimeCo.

Features