Monster Harvest: Spiel verschoben

Merge Games und Maple Powered Games haben bekannt gegeben, dass Monster Harvest, das kommende Farming-Sim und Crittersammler-Abenteuer, noch ein paar Wochen Feinschliff benötigt, um sein Potenzial auszuschöpfen.

Die harte Entscheidung hat die Veröffentlichung auf den 31. August auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One verschoben.

Es folgt eine Mitteilung des Teams: „Wir wissen, dass ihr enttäuscht sein werdet und wir nehmen diese Entscheidungen nicht auf die leichte Schulter. Es gab eine letzte Entwicklungshürde zu nehmen, die nicht ganz geklappt hat, und die Verschiebung war notwendig, um genau das zu liefern, was wir den Spielern bieten wollen. Es gibt eine wunderbare Community, die sich um Monster Harvest gebildet hat, und wir wollen es der Community unbedingt recht machen, auch wenn das bedeutet, dass wir eine möglicherweise enttäuschende Entscheidung treffen müssen.“ „Die Steam-Demo ist immer noch da und kann gespielt werden! Euer Fortschritt in der Demo wird in die Vollversion übernommen, obwohl ihr euch vielleicht überlegen solltet, noch einmal neu anzufangen und alle Verbesserungen und Korrekturen zu nutzen, die bis dahin hinzugefügt wurden.“ „Vielen Dank für die anhaltende Unterstützung und eure Geduld, während wir sicherstellen, dass Planimal Point für eure Ankunft bereit ist!“

Über Monster Harvest: Monster Harvest ist ein pixeliger Landwirtschaftssimulator mit einem gewissen Etwas! Ihr beginnt ein neues Leben in Planimal Point und seid bereit, eure eigene Farm aufzubauen, euer Haus zu gestalten, eure eigenen Möbel herzustellen und köstliche Marmeladen zu kochen. Außerdem könnt ihr eure Pflanzen mutieren lassen, um treue und kämpferische Gefährten zu erschaffen, die ihr in die Schlacht mitnehmen könnt.

Während eurer Reise durch Planimal Point werdet ihr seltsame Schleimwesen entdecken, die eure Pflanzen auf ungeahnte Weise verändern können. Abhängig von der Jahreszeit, dem Schleim oder der Pflanze, die ihr mutieren lasst, könnt ihr bis zu 72 verschiedene Mutationen erschaffen.

Einige Pflanzen werden zu Planimals mutieren, treuen mutierten Pflanzen, die an eurer Seite durch dick und dünn gehen. Sie sind ein wichtiger Begleiter auf eurem Abenteuer in Planimal Point, nehmen an spannenden rundenbasierten Kämpfen teil und erkunden Dungeons, während ihr versucht, die böse SlimeCo zu stürzen.