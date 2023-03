Monster Hunter Rise: Release-Termin zur Sunbreak-Erweiterung enthüllt

Achtung, Jägerinnen und Jäger! Nach der tapferen Verteidigung von Kamura gegen die unheilvollen Kräfte der Randale bittet ein neues Königreich von jenseits des Meeres um Hilfe.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, die umfangreiche Erweiterung zum meistverkauften und preisgekrönten Monster Hunter Rise, sticht am 28. April 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 in See.

Mutige Jäger reisen mit der galanten Ritterin Fiorayne zum Hafen von Elgado-Außenposten, wo sie einer neuen Gruppe von Verbündeten dabei helfen, die Quelle abnormaler Monsteraktivitäten zu finden. Im Kampf gegen neue Feinde lernen sie neue verheerende Techniken und erkunden reiche neue Schauplätze auf ihrer Suche nach der Wahrheit über die Drei Lords, die vom westlichen Horror inspiriert sind.

Monster Hunter Rise: Sunbreak wird mit allen Post-Launch-Inhalten bis zum kostenlosen Titel Update 3 (Ver.13) erscheinen, das erschütternde Begegnungen wie Chaotischer Gore Magala beinhaltet. Informationen über die Veröffentlichung zukünftiger kostenloser Titel-Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Jäger auf Nintendo Switch und PC über Steam dürfen gespannt bleiben, denn Updates zum kostenlosen Titel-Update 5 (Ver.15) werden im April bekannt gegeben. Monster Hunter Rise ist dazu im Xbox Game Pass spielbar.