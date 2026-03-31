Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Accolade Trailer feiert positive Pressestimmen

Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.
Der dritte Ableger der Stories-Reihe bringt im Vergleich zu seinen Vorgängern einige tiefgreifende Änderungen und Verbesserungen mit sich, zu denen auch komplett neue Features zählen.
Wie der neu veröffentlichte Accolade Trailer beweist, scheint dies bei der internationalen Fachpresse Anklang gefunden zu haben:
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
10/10 oder 5/5 ist nicht möglich.
Auf solche Bewertungen gebe ich nix.
Immer diese Hype Trailer und die Wertungen 🙈…
Tolle Bewertungen. ✌🏻 Wird irgewann gekauft. 🙂
Immer diese PR.
Nennt „verkaufs“ Zahlen…
Denn das ist das was am Ende zählt.
Spiegelt aber leider auch nicht die Qualität.
Naja, eine IGN Bewertung tut das auch ned 🤣
Stimmt auch wieder 😅
Schön für sie, ist trotzdem nichts für mich.