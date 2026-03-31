Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Accolade Trailer feiert positive Pressestimmen

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Image: ©CAPCOM CO.

Der neu veröffentlichte Accolade Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection hebt die positiven Bewertungen der Fachpresse hervor.

Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Der dritte Ableger der Stories-Reihe bringt im Vergleich zu seinen Vorgängern einige tiefgreifende Änderungen und Verbesserungen mit sich, zu denen auch komplett neue Features zählen.

Wie der neu veröffentlichte Accolade Trailer beweist, scheint dies bei der internationalen Fachpresse Anklang gefunden zu haben:

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8 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 203615 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.03.2026 - 07:13 Uhr

    10/10 oder 5/5 ist nicht möglich.
    Auf solche Bewertungen gebe ich nix.

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  4. Kitomy 57475 XP Nachwuchsadmin 7+ | 31.03.2026 - 09:13 Uhr

    Immer diese PR.
    Nennt „verkaufs“ Zahlen…
    Denn das ist das was am Ende zählt.

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