Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Developer‑Walkthrough mit Lead Gameplay Designer

3 Autor: , in News / Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Capcom präsentiert ausführlichen Developer‑Walkthrough zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Capcom hat einen neuen Developer‑Walkthrough zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht, in dem Lead Gameplay Designer Wakahara tiefere Einblicke in das kommende RPG‑Abenteuer gibt.

Das Video beleuchtet zentrale Elemente des Spiels, darunter die Story, die Rolle des Spielers, die Charaktererstellung sowie fortgeschrittene Kampftaktiken.

Der Walkthrough zeigt außerdem, wie wichtig die Eiersuche und die Wiederherstellung von Habitaten für den Spielfortschritt sind. Beide Systeme sollen stärker miteinander verzahnt sein und Spielern mehr strategische Möglichkeiten bieten. Wakahara erklärt, wie diese Mechaniken das Erforschen der Welt und das Aufbauen des eigenen Monstie‑Teams beeinflussen.

Der Release von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection steht kurz bevor: Am 13. März erscheint das Spiel offiziell. Wer bereits jetzt einen ersten Eindruck gewinnen möchte, kann die kostenlose Demo für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ausprobieren. Sie erlaubt es Spielern, die ersten Schritte im neuen Abenteuer zu machen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 345640 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.03.2026 - 15:31 Uhr

    Werde mir jetzt nicht noch mehr dazu ansehen, will das Spiel ja noch selbst zocken.

    0
  2. Homunculus 298300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.03.2026 - 15:32 Uhr

    Passe, werd ich irgendwann selber spielen und will gar nichts weiter davon sehen.

    Bisher stört mich am Spiel nur der CC…eh die Frisuren Auswahl ist ja mal sowas von für’n Po.

    0

Hinterlasse eine Antwort