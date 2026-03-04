Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Developer‑Walkthrough mit Lead Gameplay Designer

Capcom hat einen neuen Developer‑Walkthrough zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht, in dem Lead Gameplay Designer Wakahara tiefere Einblicke in das kommende RPG‑Abenteuer gibt.

Das Video beleuchtet zentrale Elemente des Spiels, darunter die Story, die Rolle des Spielers, die Charaktererstellung sowie fortgeschrittene Kampftaktiken.

Der Walkthrough zeigt außerdem, wie wichtig die Eiersuche und die Wiederherstellung von Habitaten für den Spielfortschritt sind. Beide Systeme sollen stärker miteinander verzahnt sein und Spielern mehr strategische Möglichkeiten bieten. Wakahara erklärt, wie diese Mechaniken das Erforschen der Welt und das Aufbauen des eigenen Monstie‑Teams beeinflussen.

Der Release von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection steht kurz bevor: Am 13. März erscheint das Spiel offiziell. Wer bereits jetzt einen ersten Eindruck gewinnen möchte, kann die kostenlose Demo für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ausprobieren. Sie erlaubt es Spielern, die ersten Schritte im neuen Abenteuer zu machen.