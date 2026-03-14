Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Eine Geschichte von zwei Königreichen und zwei verworrenen Schicksalen

Die Reise beginnt, denn Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist ab sofort für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich. Spielende können in den neuesten Teil der beliebten RPG-Reihe eintauchen, der die lebendige Welt von Monster Hunter™ präsentiert, die von den Bindungen zwischen

Die Reise beginnt, denn Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist ab sofort für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

Spielende können in den neuesten Teil der beliebten RPG-Reihe eintauchen, der die lebendige Welt von Monster Hunter™ präsentiert, die von den Bindungen zwischen Ridern und Monstern geprägt ist.

Zwei Jahrhunderte nach dem Spaltungskrieg sind die Königreiche Azuria und Vermeil geteilt. Aus einem einzigen Ei schlüpfen unerwartet zwei Rathalos, was eine Geschichte über verbotene Länder und verdrehte Schicksale in Gang setzt.

Eine mysteriöse Kristallisation bedroht die Ökosysteme und Lebensräume im ganzen Land und führt zu Konflikten zwischen Monstern. Auf ihrer Reise treffen die Spielenden auf Begleiter:innen wie den Vize-Kapitän Gaul, den Monsterexperten Ogden, die Mitbegründerin der Ranger-Truppe Kora, den besten Freund und Vertrauten des Protagonisten/der Protagonistin Simon, Thea, das brandneue Mitglied der Ranger, und Eleanor, die Prinzessin von Vermeil.

Die Spielenden schlüpfen in die Rolle des Prinzen/der Prinzessin von Azuria und des Kapitäns der Ranger Truppe, um mit befreundeten Monstern, den sogenannten Monsties, die Eier gefährdeter Monster zu schützen, Ökosysteme wiederherzustellen und mächtigen Monstern entgegenzutreten. Die Spielenden können auch das Aussehen ihres Charakters anpassen, um sich voll und ganz in die Rolle hineinzuversetzen.

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection treten die Spielenden in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander an, die auf einem Stein-Papier-Schere-System basieren, bei dem sich Angriffstypen wie Kraft, Geschwindigkeit und Technik gegenseitig neutralisieren, um taktische Vorteile zu erzielen. Das neue System Synchronansturm ermöglicht es der gesamten Gruppe, sich zu einem massiven, koordinierten Angriff zusammenzuschließen.

Darüber hinaus können Spielende mit der Habitat-Restauration Monster in die Wildnis entlassen, um gefährdete Arten zu schützen und den Ökosystem-Rang eines Gebiets zu beeinflussen, der sich auf die Verfügbarkeit von Eiern, die Eigenschaften der Monster und ihre Elementarattribute auswirkt. Es gibt sogar seltene Monster, die aus Eiern schlüpfen können, die in dem durch die Aktionen der Spielenden geformten lebenden Ökosystem gefunden wurden.

Die Spielenden können auch die weite Welt von Monster Hunter Stories 3 erkunden, indem sie Reitaktionen wie Klettern, Gleiten und Fliegen auf dem Rücken von Monsties nutzen, um neue Orte zu erreichen, versteckte Gegenstände zu entdecken und sich frei durch das weitläufige, dreidimensionale Terrain zu bewegen.

Der offizielle Launch-Trailer kann hier angesehen werden:

Zur Feier der Veröffentlichung können Fans auch das offizielle Musikvideo zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Echoing Wingsansehen, das eine musikalische Hommage an die Geschichte des Spiels darstellt: