Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Erweiterte Story-Einblicke im neuen Trailer

Capcom hat den erweiterten Release-Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection auf der TGS 2025 vorgestellt und gibt euch damit einen intensiven Einblick in die Geschichte, die Charaktere und die detaillierte Welt des Spiels.
Spieler erhalten zudem einen ersten Blick auf einen mächtigen neuen Gegner, der aus dem Verbotenen Boden auftaucht und für spannende Kämpfe sorgt.
Das Spiel Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC/Steam veröffentlicht. Der neue Trailer zeigt nicht nur die erzählerische Tiefe, sondern auch die charakteristischen Features der Reihe, einschließlich strategischer Kämpfe, Monsterbändigung und einer farbenfrohen, dynamischen Spielwelt.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich kommen Teil 1 + 2 auch bald
Wäre echt cool, Capcom wird auch jedesmal diesbezüglich zugetext von Fans auf Twitter, wenn es um MHS3 geht^^
Bin schon ein bissel arg gehypt, aber noch bin ich vorsichtig und etwas skeptisch, dafür hat mich Capcom in letzten Jahren doch etwas arg enttäuscht was Monster Hunter anging.
Ich hoffe, dass der Monsterumfang nicht reduziert wurde im Vergleich zu MHS1 und 2 und die Story sollte etwas besser ablaufen als bei MHS2.. das fühlte sich da sehr mäh an.
Ansonsten finde ich cool, dass man nun ein etwas älteren Rider spielt ( MHS1 waren Kinder und MHS2 Jugendliche). Bin schon sehr auf die Anpassungsmöglichkeiten gespannt von Chara Editor.
Guter Trailer, nur hätten sie mehr Kampfszenen einbauen können, war doch sehr mager.