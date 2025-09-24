Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Erweiterte Story-Einblicke im neuen Trailer

Capcom hat den erweiterten Release-Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection auf der TGS 2025 vorgestellt und gibt euch damit einen intensiven Einblick in die Geschichte, die Charaktere und die detaillierte Welt des Spiels.

Spieler erhalten zudem einen ersten Blick auf einen mächtigen neuen Gegner, der aus dem Verbotenen Boden auftaucht und für spannende Kämpfe sorgt.

Das Spiel Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC/Steam veröffentlicht. Der neue Trailer zeigt nicht nur die erzählerische Tiefe, sondern auch die charakteristischen Features der Reihe, einschließlich strategischer Kämpfe, Monsterbändigung und einer farbenfrohen, dynamischen Spielwelt.