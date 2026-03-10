Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Grafik-Check: So unterscheiden sich die Switch 2-, Xbox- und PlayStation-Versionen

Switch 2, Xbox Series S und PS5 im direkten Vergleich – besonders der Performance‑Modus zeigt klare Unterschiede.

Monster Hunter Stories 3 bietet auf Xbox Series S und PlayStation 5 gleich drei Grafikmodi, während die Switch‑2‑Version nur einen festen Modus besitzt. Ein neues Vergleichsvideo zeigt nun, wie stark sich die Einstellungen auf Optik und Performance auswirken.

Drei Modi vs. ein Modus

Auf Xbox Series S und PS5 stehen euch drei Darstellungsoptionen zur Verfügung. Die Switch 2 setzt dagegen auf ein einziges, festes Profil, das technisch am ehesten dem Balanced‑Modus der anderen Plattformen entspricht.

Performance‑Modus mit deutlichen Einschnitten

Der Performance‑Modus sorgt auf allen Konsolen für die sichtbaren Unterschiede. Um die Bildrate zu erhöhen, werden:

Schattenqualität reduziert

Sichtweite spürbar verringert

Das Ergebnis: flüssigeres Gameplay, aber klar weniger Details in der Umgebung.

PS5 bleibt am stabilsten

Die PS5 hält die Ziel‑Bildrate in allen Modi souverän und erreicht im Balanced‑Modus sogar gelegentlich 60 fps. Dieser Modus wird daher als die beste Mischung aus Optik und Performance empfohlen.

Xbox Series S überrascht – aber kämpft mit Stabilität

Die Xbox Series S kommt erstaunlich nah an die PS5‑Einstellungen heran, was in dieser Form selten vorkommt. Allerdings hat sie Mühe, diese Qualität konstant zu halten. Die Bildrate schwankt häufiger, besonders in anspruchsvollen Szenen.

Switch 2: Stabil im Dock, schwächer mobil

Die Switch 2 nutzt ein Profil, das dem Balanced‑Modus ähnelt, und läuft im Dock‑Modus stabiler als die Xbox Series S. Im Handheld‑Modus fällt die Bildrate jedoch öfter unter 30 fps, was sich in hektischen Kämpfen bemerkbar macht.

Highlights im Überblick

Drei Grafikmodi auf Xbox Series S und PS5

Switch 2 mit einem festen Modus

Performance‑Modus reduziert Schatten und Sichtweite

PS5 erreicht teils 60 fps im Balanced‑Modus

Xbox Series S nah an PS5‑Qualität, aber weniger stabil

Switch 2 stabil im Dock, schwächer mobil

Monster Hunter Stories 3 zeigt auf allen Plattformen solide Ergebnisse, doch die PS5 liefert klar die stabilste Performance. Welche Version werdet ihr spielen?