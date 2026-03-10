Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Grafik-Check: So unterscheiden sich die Switch 2-, Xbox- und PlayStation-Versionen

Monster Hunter Stories 3 bietet auf Xbox Series S und PlayStation 5 gleich drei Grafikmodi, während die Switch‑2‑Version nur einen festen Modus besitzt. Ein neues Vergleichsvideo zeigt nun, wie stark sich die Einstellungen auf Optik und Performance auswirken.
Drei Modi vs. ein Modus
Auf Xbox Series S und PS5 stehen euch drei Darstellungsoptionen zur Verfügung. Die Switch 2 setzt dagegen auf ein einziges, festes Profil, das technisch am ehesten dem Balanced‑Modus der anderen Plattformen entspricht.
Performance‑Modus mit deutlichen Einschnitten
Der Performance‑Modus sorgt auf allen Konsolen für die sichtbaren Unterschiede. Um die Bildrate zu erhöhen, werden:
- Schattenqualität reduziert
- Sichtweite spürbar verringert
Das Ergebnis: flüssigeres Gameplay, aber klar weniger Details in der Umgebung.
PS5 bleibt am stabilsten
Die PS5 hält die Ziel‑Bildrate in allen Modi souverän und erreicht im Balanced‑Modus sogar gelegentlich 60 fps. Dieser Modus wird daher als die beste Mischung aus Optik und Performance empfohlen.
Xbox Series S überrascht – aber kämpft mit Stabilität
Die Xbox Series S kommt erstaunlich nah an die PS5‑Einstellungen heran, was in dieser Form selten vorkommt. Allerdings hat sie Mühe, diese Qualität konstant zu halten. Die Bildrate schwankt häufiger, besonders in anspruchsvollen Szenen.
Switch 2: Stabil im Dock, schwächer mobil
Die Switch 2 nutzt ein Profil, das dem Balanced‑Modus ähnelt, und läuft im Dock‑Modus stabiler als die Xbox Series S. Im Handheld‑Modus fällt die Bildrate jedoch öfter unter 30 fps, was sich in hektischen Kämpfen bemerkbar macht.
Highlights im Überblick
- Drei Grafikmodi auf Xbox Series S und PS5
- Switch 2 mit einem festen Modus
- Performance‑Modus reduziert Schatten und Sichtweite
- PS5 erreicht teils 60 fps im Balanced‑Modus
- Xbox Series S nah an PS5‑Qualität, aber weniger stabil
- Switch 2 stabil im Dock, schwächer mobil
Monster Hunter Stories 3 zeigt auf allen Plattformen solide Ergebnisse, doch die PS5 liefert klar die stabilste Performance. Welche Version werdet ihr spielen?
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh ja, hier sieht man deutlich wie die Switch 2 Version reduziert und Teils unscharf ist.
Für mich ist dennoch die Switch 2 Version am interessantesten…mal sehen
Sieht auf PS5/Series X doch gut aus, die anderen Versionen machen aber auch einen soliden Eindruck.
Diesmal enttäuscht die Switch 2 Version 😌, das kann Capcom deutlich besser (siehe Resident Evil Requiem und Pragmata), ich hoffe es wird noch nachgebessert.
Ich find alle Versionen gut. Beim Spielen würde mir keine mehr oder weniger Spaß machen.