Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Grafikvergleich zeigt ein klares Leistungsgefälle

Monster Hunter Stories 3 erscheint mit klaren technischen Unterschieden zwischen den Plattformen – und die ersten Grafikvergleiche der Demo zeigen, wie unterschiedlich Capcoms RPG auf Switch 2, Xbox Series S und PS5 läuft.

Statt eines einheitlichen Setups setzt Capcom auf drei Display‑Modi für die Current‑Gen‑Konsolen, während die Switch 2 mit einem einzigen Profil arbeitet.

Display‑Modi und technische Unterschiede

PS5 & Xbox Series S:

Drei Modi: Performance, Balanced, Quality

Performance‑Modus reduziert Schattenqualität und Draw Distance deutlich

Balanced‑Modus bietet das beste Verhältnis aus Schärfe und Stabilität

Switch 2:

Ein einziger Modus, technisch vergleichbar mit dem Balanced‑Profil

Überraschend stabile Performance im Dock‑Modus

PS5: Die klar stärkste Version

Die PlayStation 5 hält in allen Modi die Bildrate über dem Zielwert und erreicht im Balanced‑Modus sogar 60 fps. Für Spielerinnen und Spieler, die Wert auf flüssiges Gameplay legen, ist dieser Modus klar die Empfehlung.

Xbox Series S: Überraschend nah an der PS5 – aber nicht stabil

Die Series S liefert ein ungewöhnlich starkes Ergebnis und liegt technisch näher an der PS5, als man es sonst gewohnt ist. Allerdings kämpft sie damit, diese Einstellungen konstant zu halten – besonders im Performance‑Modus.

Switch 2: Stärker als erwartet – mit einem Haken

Im Dock‑Modus zeigt die Switch 2 eine höhere Stabilität als die Series S‑Version. Im Handheld‑Modus fällt die Bildrate jedoch häufig unter 30 fps, was das Erlebnis spürbar beeinträchtigen kann.

Monster Hunter Stories 3 zeigt ein klares Leistungsgefälle.

Kategorie Switch 2 Xbox Series S PlayStation 5 Display‑Modi 1 Modus (ähnlich Balanced) 3 Modi: Performance / Balanced / Quality 3 Modi: Performance / Balanced / Quality Schattenqualität Mittel Performance‑Modus reduziert stark Stabil, selbst im Performance‑Modus Draw Distance Mittel, konstant Deutlich reduziert im Performance‑Modus Größtenteils hoch, selbst bei Performance Framerate (Docked) Sehr stabil, über Series S Schwankend, erreicht Zielwerte nicht immer Über Zielwert, Balanced erreicht teils 60 fps Framerate (Portable) Häufig unter 30 fps – – Stabilität Docked überraschend stabil Gute Optik, aber instabil Höchste Stabilität aller Versionen Empfohlener Modus Standardprofil (einziger Modus) Balanced, wenn Stabilität wichtiger ist Balanced – beste Mischung aus Schärfe & FPS Besonderheiten Mobil schwächer, docked stark Ungewöhnlich nah an PS5‑Optik

Das Vergleichsvideo gibt es hier: