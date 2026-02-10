Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Grafikvergleich zeigt ein klares Leistungsgefälle

Monster Hunter Stories 3 im Grafik‑Check: Switch 2 überrascht – PS5 dominiert – Xbox Series S kämpft

Monster Hunter Stories 3 erscheint mit klaren technischen Unterschieden zwischen den Plattformen – und die ersten Grafikvergleiche der Demo zeigen, wie unterschiedlich Capcoms RPG auf Switch 2, Xbox Series S und PS5 läuft.

Statt eines einheitlichen Setups setzt Capcom auf drei Display‑Modi für die Current‑Gen‑Konsolen, während die Switch 2 mit einem einzigen Profil arbeitet.

Display‑Modi und technische Unterschiede

PS5 & Xbox Series S:

  • Drei Modi: Performance, Balanced, Quality
  • Performance‑Modus reduziert Schattenqualität und Draw Distance deutlich
  • Balanced‑Modus bietet das beste Verhältnis aus Schärfe und Stabilität

Switch 2:

  • Ein einziger Modus, technisch vergleichbar mit dem Balanced‑Profil
  • Überraschend stabile Performance im Dock‑Modus

PS5: Die klar stärkste Version

Die PlayStation 5 hält in allen Modi die Bildrate über dem Zielwert und erreicht im Balanced‑Modus sogar 60 fps. Für Spielerinnen und Spieler, die Wert auf flüssiges Gameplay legen, ist dieser Modus klar die Empfehlung.

Xbox Series S: Überraschend nah an der PS5 – aber nicht stabil

Die Series S liefert ein ungewöhnlich starkes Ergebnis und liegt technisch näher an der PS5, als man es sonst gewohnt ist. Allerdings kämpft sie damit, diese Einstellungen konstant zu halten – besonders im Performance‑Modus.

Switch 2: Stärker als erwartet – mit einem Haken

Im Dock‑Modus zeigt die Switch 2 eine höhere Stabilität als die Series S‑Version. Im Handheld‑Modus fällt die Bildrate jedoch häufig unter 30 fps, was das Erlebnis spürbar beeinträchtigen kann.

Monster Hunter Stories 3 zeigt ein klares Leistungsgefälle.

Kategorie Switch 2 Xbox Series S PlayStation 5
Display‑Modi 1 Modus (ähnlich Balanced) 3 Modi: Performance / Balanced / Quality 3 Modi: Performance / Balanced / Quality
Schattenqualität Mittel Performance‑Modus reduziert stark Stabil, selbst im Performance‑Modus
Draw Distance Mittel, konstant Deutlich reduziert im Performance‑Modus Größtenteils hoch, selbst bei Performance
Framerate (Docked) Sehr stabil, über Series S Schwankend, erreicht Zielwerte nicht immer Über Zielwert, Balanced erreicht teils 60 fps
Framerate (Portable)   Häufig unter 30 fps
Stabilität Docked überraschend stabil Gute Optik, aber instabil Höchste Stabilität aller Versionen
Empfohlener Modus Standardprofil (einziger Modus) Balanced, wenn Stabilität wichtiger ist Balanced – beste Mischung aus Schärfe & FPS
Besonderheiten Mobil schwächer, docked stark Ungewöhnlich nah an PS5‑Optik

Das Vergleichsvideo gibt es hier:

  1. Teddofryo 100995 XP Profi User | 10.02.2026 - 06:44 Uhr

    Hier ist der Kommi für was der Artikel geschrieben wurde:“Was ist mit der Series X Version“?

    0
  2. Ralle89 81460 XP Untouchable Star 1 | 10.02.2026 - 07:02 Uhr

    Ja die Series X Version hatte mich wirklich mal interessiert.

    0
  3. Katanameister 321880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 07:06 Uhr

    Was für eine Überraschung, auf der stärksten von den hier aufgeführten Konsolen läuft es am besten.

    0
  4. Mihari 20485 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.02.2026 - 07:37 Uhr

    Ich habe mir die Demo bei Steam schon heruntergeladen und werde am Wochenende mal probieren. Da ich bereits Teil 1+2 bei Steam habe, werde ich auch bei der PC-Version bleiben.

    0
  5. Nibelungen86 325185 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 08:00 Uhr

    Auf der Xbox Series X sieht es gut aus und läuft gut.
    Auf der Switch 2 im Dock Modus sieht man einen kleinen Unterschied, sieht aber noch gut aus und die Ich habe keine Framedrop bemerkt.
    Auf der Switch 2 im Handheld Modus spürt man deutliche Framedrops und das Bild sieht etwas undeutlicher aus, ich hoffe das wird bis zum Release noch gefixt.

    1
  6. GERxJOHNNY 61610 XP Stomper | 10.02.2026 - 08:10 Uhr

    Ich habe die Demo gespielt. Das Spiel ist jetzt nicht gerade grafisch sehr anspruchsvoll

    0
  7. Master-Race 720 XP Neuling | 10.02.2026 - 08:10 Uhr

    Sehr komischer Test, wobei ElAnalistaDeBits eigentlich immer alle verfügbaren Versionen testet…..da kann man sich wirklich fragen wieso hier die PS5 Pro, Series X und der PC fehlt?

    Referenz wird zwar so oder so der PC sein….aber dennoch wäre es interessant gewesen….

    1
  8. Homunculus 294760 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.02.2026 - 08:43 Uhr

    Auf der Series X läuft es auch echt gut.
    Was man bei der Cell Shading Optik aber auch erwarten kann.

    Vom Inhalt bin ich aber ehrlich gesagt noch nicht überzeugt. Es beginnt schon mit Kleinigkeiten.

    Der Chara Editor hat viel zu wenig Auswahlmöglichkeiten in einigen Bereichen – zum Beispiel bei Gesichtern und Augen.

    Was mMn komplett versagt hat sind aber die Frisuren.. da ist ja mal so gut wie gar nichts vernünftiges bei. Da boten andere MH und MHS deutlich besseres.

    Danach geht’s dann auch schon direkt mit den Rüstungen weiter, wo ist die Knochen und Eisenrüstung? Hoffe, dass ich da einfach nur noch nicht das richtige Material gefunden habe. Aber nachdem ich gesehen haben wie Capcom MH immer weiter reduziert, würde mich das bei MHS auch nicht wundern.. warte deswegen auch noch darauf wie viele Monsties es wirklich am Ende im Spiel geben wird.

    Waffenauswahl wurde zwar vergrößert, dafür aber SnS entfernt.. in der Demo gab’s GS, LS, HH, GL, Hammer und Bogen.

    Was mir gefiel, fliegen direkt an Anfang. Monsterbauten kleiner und man kann den Monstern darin ausweichen. Skip Option für schwächere Monster.

    1
  9. hellboy 25635 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.02.2026 - 09:14 Uhr

    Irgendwie sind die Leistungsunterschiede diese Generation überhaupt nicht mehr wichtig. Ist ja klar, dass man mit einer Budget-Konsole ein bisschen weniger Leistung hat. Und mit einer Pro ein bisschen mehr. Aber juckt irgendwie nicht mehr.

    0
  10. AnCaptain4u 253595 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.02.2026 - 11:00 Uhr

    Hab die Demo auf Series X und auf Switch 2 (Handheldmodus) gespielt.
    Logisch, dass die Series X die Nase vorn hat, dennoch klasse wie gut die NS2-Version lief. Die besagten Drops auf unter 30fps hatte ich bisher nur im Stadtbereich aber nicht in den Kämpfen.

    Das Game sieht eh absolut klasse aus mit seinem Artstyle und spielt sich hervorragend. Auch sehr viel Content bereits in der Demo.

    Wer auf der Suche nach einer interessanten Pokémon-Alternative ist, sollte die Demo definitiv mal testen.

    0

