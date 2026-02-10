Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Grafikvergleich zeigt ein klares Leistungsgefälle

Monster Hunter Stories 3 erscheint mit klaren technischen Unterschieden zwischen den Plattformen – und die ersten Grafikvergleiche der Demo zeigen, wie unterschiedlich Capcoms RPG auf Switch 2, Xbox Series S und PS5 läuft.
Statt eines einheitlichen Setups setzt Capcom auf drei Display‑Modi für die Current‑Gen‑Konsolen, während die Switch 2 mit einem einzigen Profil arbeitet.
Display‑Modi und technische Unterschiede
PS5 & Xbox Series S:
- Drei Modi: Performance, Balanced, Quality
- Performance‑Modus reduziert Schattenqualität und Draw Distance deutlich
- Balanced‑Modus bietet das beste Verhältnis aus Schärfe und Stabilität
Switch 2:
- Ein einziger Modus, technisch vergleichbar mit dem Balanced‑Profil
- Überraschend stabile Performance im Dock‑Modus
PS5: Die klar stärkste Version
Die PlayStation 5 hält in allen Modi die Bildrate über dem Zielwert und erreicht im Balanced‑Modus sogar 60 fps. Für Spielerinnen und Spieler, die Wert auf flüssiges Gameplay legen, ist dieser Modus klar die Empfehlung.
Xbox Series S: Überraschend nah an der PS5 – aber nicht stabil
Die Series S liefert ein ungewöhnlich starkes Ergebnis und liegt technisch näher an der PS5, als man es sonst gewohnt ist. Allerdings kämpft sie damit, diese Einstellungen konstant zu halten – besonders im Performance‑Modus.
Switch 2: Stärker als erwartet – mit einem Haken
Im Dock‑Modus zeigt die Switch 2 eine höhere Stabilität als die Series S‑Version. Im Handheld‑Modus fällt die Bildrate jedoch häufig unter 30 fps, was das Erlebnis spürbar beeinträchtigen kann.
Monster Hunter Stories 3 zeigt ein klares Leistungsgefälle.
|Kategorie
|Switch 2
|Xbox Series S
|PlayStation 5
|Display‑Modi
|1 Modus (ähnlich Balanced)
|3 Modi: Performance / Balanced / Quality
|3 Modi: Performance / Balanced / Quality
|Schattenqualität
|Mittel
|Performance‑Modus reduziert stark
|Stabil, selbst im Performance‑Modus
|Draw Distance
|Mittel, konstant
|Deutlich reduziert im Performance‑Modus
|Größtenteils hoch, selbst bei Performance
|Framerate (Docked)
|Sehr stabil, über Series S
|Schwankend, erreicht Zielwerte nicht immer
|Über Zielwert, Balanced erreicht teils 60 fps
|Framerate (Portable)
|Häufig unter 30 fps
|–
|–
|Stabilität
|Docked überraschend stabil
|Gute Optik, aber instabil
|Höchste Stabilität aller Versionen
|Empfohlener Modus
|Standardprofil (einziger Modus)
|Balanced, wenn Stabilität wichtiger ist
|Balanced – beste Mischung aus Schärfe & FPS
|Besonderheiten
|Mobil schwächer, docked stark
|Ungewöhnlich nah an PS5‑Optik
Das Vergleichsvideo gibt es hier:
Hier ist der Kommi für was der Artikel geschrieben wurde:“Was ist mit der Series X Version“?
Die Series x Version ist zu gut und wäre geschäftsschädigend für Playstation deswegen wird die nicht gezeigt 😂😂😂
😂einfach nett von Xdynasty👍🏼
Natürlich bestes Team ever 😉 Die können ja nicht schuld daran sein das dann keine einzige Playstation mehr verkauft wird.🤣
Die sind echt Top!
Läuft alles einwandfrei, im Qualität Modus mit dtabilen 60FPS
Hört sich an wie „ja ist auch gut“😂
Ja ist gut 👍🏻
So wie es sich anhört …
Ja die Series X Version hatte mich wirklich mal interessiert.
Läuft alles sauber und sehr gut, Qualitätsmodus in stabilen 60FPS.
Kannst die Demo ja kostenlos testen 😉
Danke für die Info, wird dann bei mir der Qualitätsmodus.
Ist doch nicht der Qualität Modus, sondern der Balance Modus …
Gibt irgendwie 3 Modus, Balancing sieht aber fast wie Qualität aus und läuft in 60FPS.
Qualität (30-40) und Performance (70-80) ähnlich wie im Video bei der PS5.
Aha, dann doch der Performance Modus ✋.
Performance sieht halt deutlich schlechter aus, die Framerate schwanken auch stärker.
Was für eine Überraschung, auf der stärksten von den hier aufgeführten Konsolen läuft es am besten.
Damit hätte man nun wahrlich nicht rechnen können
Ja das ist überraschend 😆
Ich habe mir die Demo bei Steam schon heruntergeladen und werde am Wochenende mal probieren. Da ich bereits Teil 1+2 bei Steam habe, werde ich auch bei der PC-Version bleiben.
Auf der Xbox Series X sieht es gut aus und läuft gut.
Auf der Switch 2 im Dock Modus sieht man einen kleinen Unterschied, sieht aber noch gut aus und die Ich habe keine Framedrop bemerkt.
Auf der Switch 2 im Handheld Modus spürt man deutliche Framedrops und das Bild sieht etwas undeutlicher aus, ich hoffe das wird bis zum Release noch gefixt.
Ich habe die Demo gespielt. Das Spiel ist jetzt nicht gerade grafisch sehr anspruchsvoll
Sehr komischer Test, wobei ElAnalistaDeBits eigentlich immer alle verfügbaren Versionen testet…..da kann man sich wirklich fragen wieso hier die PS5 Pro, Series X und der PC fehlt?
Referenz wird zwar so oder so der PC sein….aber dennoch wäre es interessant gewesen….
Auf der Series X läuft es auch echt gut.
Was man bei der Cell Shading Optik aber auch erwarten kann.
Vom Inhalt bin ich aber ehrlich gesagt noch nicht überzeugt. Es beginnt schon mit Kleinigkeiten.
Der Chara Editor hat viel zu wenig Auswahlmöglichkeiten in einigen Bereichen – zum Beispiel bei Gesichtern und Augen.
Was mMn komplett versagt hat sind aber die Frisuren.. da ist ja mal so gut wie gar nichts vernünftiges bei. Da boten andere MH und MHS deutlich besseres.
Danach geht’s dann auch schon direkt mit den Rüstungen weiter, wo ist die Knochen und Eisenrüstung? Hoffe, dass ich da einfach nur noch nicht das richtige Material gefunden habe. Aber nachdem ich gesehen haben wie Capcom MH immer weiter reduziert, würde mich das bei MHS auch nicht wundern.. warte deswegen auch noch darauf wie viele Monsties es wirklich am Ende im Spiel geben wird.
Waffenauswahl wurde zwar vergrößert, dafür aber SnS entfernt.. in der Demo gab’s GS, LS, HH, GL, Hammer und Bogen.
Was mir gefiel, fliegen direkt an Anfang. Monsterbauten kleiner und man kann den Monstern darin ausweichen. Skip Option für schwächere Monster.
Irgendwie sind die Leistungsunterschiede diese Generation überhaupt nicht mehr wichtig. Ist ja klar, dass man mit einer Budget-Konsole ein bisschen weniger Leistung hat. Und mit einer Pro ein bisschen mehr. Aber juckt irgendwie nicht mehr.
Sag das nicht, sonst wird die Leadplattform die Switch 2 😬
Hab die Demo auf Series X und auf Switch 2 (Handheldmodus) gespielt.
Logisch, dass die Series X die Nase vorn hat, dennoch klasse wie gut die NS2-Version lief. Die besagten Drops auf unter 30fps hatte ich bisher nur im Stadtbereich aber nicht in den Kämpfen.
Das Game sieht eh absolut klasse aus mit seinem Artstyle und spielt sich hervorragend. Auch sehr viel Content bereits in der Demo.
Wer auf der Suche nach einer interessanten Pokémon-Alternative ist, sollte die Demo definitiv mal testen.