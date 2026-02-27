Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Konzeptkunst trifft auf Spielwelt im neuen Trailer

Neuer Trailer zeigt die Umsetzung von Monster Hunter Stories 3 von den Konzepten bis zum finalen Spiel.

Der „Concept to Game“ Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zeigt, wie frühe Entwürfe direkt in die finale Spielwelt überführt wurden. Die Präsentation verbindet Konzeptzeichnungen mit fertigen Szenen und legt den Fokus auf Landschaften, Kreaturen und die visuelle Entwicklung des Projekts.

Vor einigen Wochen ist eine kostenlose Trial Version erschienen. Sie steht auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS und PC bereit und ermöglicht den ersten spielbaren Einblick in das kommende Abenteuer. Details dazu gibt es hier.