Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Konzeptkunst trifft auf Spielwelt im neuen Trailer

6 Autor: , in News / Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Neuer Trailer zeigt die Umsetzung von Monster Hunter Stories 3 von den Konzepten bis zum finalen Spiel.

Der „Concept to Game“ Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zeigt, wie frühe Entwürfe direkt in die finale Spielwelt überführt wurden. Die Präsentation verbindet Konzeptzeichnungen mit fertigen Szenen und legt den Fokus auf Landschaften, Kreaturen und die visuelle Entwicklung des Projekts.

Vor einigen Wochen ist eine kostenlose Trial Version erschienen. Sie steht auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS und PC bereit und ermöglicht den ersten spielbaren Einblick in das kommende Abenteuer. Details dazu gibt es hier.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 35655 XP Bobby Car Raser | 27.02.2026 - 19:50 Uhr

    Schöner Trailer. Danke. 👍🏻
    Dauert nicht mehr lange bis Monster Hunter Stories 3 erscheint. 🙂

    1
  3. hellboy 28395 XP Nasenbohrer Level 4 | 27.02.2026 - 20:53 Uhr

    Wow. Echt nice. Ganz anders als das „richtige“ Monster Hunter, aber nicht weniger cool. Eher sone Anime Optik.

    1
  4. Katanameister 340660 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.02.2026 - 21:17 Uhr

    Schöner Trailer, dieser Übergang von Konzept zu Gameplay finde ich gut gelungen.

    1
  5. Nibelungen86 333445 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.02.2026 - 22:02 Uhr

    Soooo ich muss es jetzt für die Switch 2 für meine Tochter vorbestellen, ein Geschenk 🎁, was ich natürlich dann auch auf der Switch dirchspielen werde 😊, 2 Fliegen mit einer Klappe 😁

    0
  6. Erra 8245 XP Beginner Level 4 | 27.02.2026 - 22:44 Uhr

    Leider nie richtig bei Monster Hunter reingekommen. Hab World und Rise angespielt, war nicht so meins…

    0

Hinterlasse eine Antwort