Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Konzeptkunst trifft auf Spielwelt im neuen Trailer

Der „Concept to Game“ Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zeigt, wie frühe Entwürfe direkt in die finale Spielwelt überführt wurden. Die Präsentation verbindet Konzeptzeichnungen mit fertigen Szenen und legt den Fokus auf Landschaften, Kreaturen und die visuelle Entwicklung des Projekts.
Vor einigen Wochen ist eine kostenlose Trial Version erschienen. Sie steht auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS und PC bereit und ermöglicht den ersten spielbaren Einblick in das kommende Abenteuer. Details dazu gibt es hier.
Schöner Trailer. Danke. 👍🏻
Dauert nicht mehr lange bis Monster Hunter Stories 3 erscheint. 🙂
Der Trailer ist wirklich cool danke dafür 👍🏻
Wow. Echt nice. Ganz anders als das „richtige“ Monster Hunter, aber nicht weniger cool. Eher sone Anime Optik.
Schöner Trailer, dieser Übergang von Konzept zu Gameplay finde ich gut gelungen.
Soooo ich muss es jetzt für die Switch 2 für meine Tochter vorbestellen, ein Geschenk 🎁, was ich natürlich dann auch auf der Switch dirchspielen werde 😊, 2 Fliegen mit einer Klappe 😁
Leider nie richtig bei Monster Hunter reingekommen. Hab World und Rise angespielt, war nicht so meins…