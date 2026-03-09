Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Kora-Video stellt neue Kämpferin vor

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zeigt Kora im neuen Charaktervideo vor dem Release am 13.03.2026.

Kurz vor der Veröffentlichung rückt ein neuer Charakter aus Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection in den Mittelpunkt. Ein aktuelles Vorstellungs-Video präsentiert die Figur Kora, die eine zentrale Rolle in der Geschichte des kommenden Rollenspiels einnimmt.

Kora gehört zu den Gründungsmitgliedern der sogenannten Rangers. Innerhalb der Gruppe gilt sie als erfahrene und besonnene Persönlichkeit, deren Fürsorge für ihre Gefährten ebenso hervorgehoben wird wie ihre explosive Kampfkraft auf dem Schlachtfeld. Gemeinsam mit dem Protagonisten macht sie sich auf den Weg, um das Verschwinden der Königin zu untersuchen.

Die Handlung des Spiels setzt genau an diesem Punkt an. Die Suche nach der Wahrheit hinter dem Verschwinden der Herrscherin führt die Figuren durch eine Reihe neuer Abenteuer und Konflikte innerhalb der Monster Hunter Welt.

Der Start von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist für den 13.03.2026 geplant. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S sowie auf Steam für PC.