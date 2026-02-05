Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Kostenlose Demo jetzt verfügbar auf allen Plattformen

Capcom hat die kostenlose Trial Version von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) eure ersten Schritte im neuen Story‑RPG der Reihe machen.
Die Trial-Demo bietet euch einen frühen Einblick in die Welt, die Charaktere und die neuen Mechaniken des dritten Teils. Ihr startet euer Abenteuer, schließt erste Kämpfe ab, sammelt Monsties und erlebt die grundlegenden Systeme, die das Spiel prägen. Besonders praktisch: Euer Fortschritt lässt sich vollständig in die Vollversion übertragen, wenn das Spiel am 13. März erscheint.
Damit richtet sich die Trial sowohl an Serienveteranen als auch an alle, die erstmals in die Mischung aus rundenbasierten Kämpfen, Erkundung und Monster‑Partnerschaften eintauchen wollen. Für viele von euch dürfte das die perfekte Gelegenheit sein, schon jetzt einen Blick auf die neuen Twisted‑Reflection‑Elemente zu werfen und eure Reise vorzubereiten.
Die Vollversion startet am 13. März – und ihr könnt heute schon loslegen.
Auch die Demo zu Monster Hunter Stories 3 ist bereits heruntergeladen. Wird in den nächsten Tagen ausprobiert. 🙂
Muss erstmal die beiden anderen Teile spielen.
Sehr geil! Werde ich die Tage reinschauen 💚
Hab schon Mega Bock auf das Game!
Sehr geil 😁, werde ich wieder auf beiden Plattformen (XSX/SW2) testen ☺️.
Kommen sehr viele Demos in letzter Zeit raus, finde ich gut.
Ich steige ein, sobald die Reihe Play Anywhere unterstützt.
Ausgezeichnet, werd ich mal gleich anstoßen. Bin schon sehr gespannt, wie es sich zu MHS1 und 2 spielen wird.
Habe momentan zu wenig Zeit und zu viele Spiele deswegen warte ich mal auf einen guten Sale und danke für die Info zur Demo.