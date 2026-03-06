Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Launch-Trailer entfacht Vorfreude auf Monsties

Der frisch veröffentlichte Launch-Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection macht sofort klar, dass Capcom die beliebte Spin-off-Reihe konsequent weiterentwickelt. Euch erwartet ein lebendiges, storygetriebenes RPG, das die Monster-Hunter-Welt erneut aus der Perspektive eines Riders erzählt – inklusive emotionaler Momente, ikonischer Monster und packender Gefechte.
Ein neuer Blick auf die Welt der Monsties
Schon im Trailer wird deutlich, wie viel Liebe ins Design der Welt geflossen ist. Ihr schließt Freundschaften mit euren Monsties, zieht sie groß und stellt euch gemeinsam gefährlichen Gegnern.
Die rundenbasierten Kämpfe wirken dynamischer und flüssiger als je zuvor, während die Story euch durch weitläufige Gebiete und atmosphärische Schauplätze führt.
Release und Plattformen
Lange müsst ihr nicht mehr warten: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC/Steam. Damit feiert die Serie ihren bisher breitesten Plattform-Launch.
Demo verfügbar – Fortschritt übertragbar
Wer nicht bis zum Release warten möchte, kann sich weiterhin die kostenlose Demo herunterladen. Euer Fortschritt lässt sich direkt in die Vollversion übertragen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt.
Capcom haut dieses Jahr richtig rein, ein starkes Spiel nach dem anderen wird veröffentlicht.
Dieses Jahr? Seit vielen Jahren und das mit jeder alten IP. Davon können andere Japanische Entwickler nur träumen (Blick zu Square Enix)
Und es ist noch so viel Potenzial da, ein neues DMC oder auch unter anderem Dino Crisis kommen vielleicht nächstes Jahr noch dazu, bester Publisher dieses Jahr, mit Abstand 👍.
Keine Zeit momentan 😩 Steht aber auf meiner Liste
Gefällt mir sehr gut, meine Tochter flippt aus 😅
Finde irgendwie so gar nicht mehr die Zeit für solche Spiele.
Schade…bin mittlerweile echt zum Wenigspieler geworden. So stirbt dann wahrscheinlich ganz langsam eines meiner liebsten Hobbies 🙁