Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Lore‑Trailer führt zurück zu den Wurzeln der Reihe

8 Autor: , in News / Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection vorgestellt – Lore‑Trailer führt euch zurück zu den Wurzeln der Reihe.

Capcom öffnet das nächste Kapitel der Stories‑Reihe und präsentiert Monster Hunter Stories, begleitet von einer atmosphärischen Einführung durch Elizabeth Rose Bloodflame.

Der Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Trailer führt euch durch die Vergangenheit der Serie, erklärt die Rolle der Rider und zeigt, wie tief die Bindung zwischen Mensch und Monster in dieser Welt verwurzelt ist.

Bloodflame erzählt von früheren Abenteuern, von Monstern, die zu treuen Gefährten wurden, und von Katastrophen, die nur durch diese ungewöhnlichen Partnerschaften abgewendet werden konnten. Der Trailer schlägt damit eine direkte Brücke zu dem, was als Nächstes kommt:

Der neue Teil der rundenbasierten RPG‑Reihe erscheint am 13. März 2026 und bringt die Serie auf ein neues Level. Spieler erwarten eine storylastige Kampagne, neue Monster‑Bindungen, frische Mechaniken und eine Welt, die dunkler und komplexer wirkt als je zuvor.

Twisted Reflection erscheint für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC / Steam.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 33995 XP Bobby Car Geisterfahrer | 13.02.2026 - 08:08 Uhr

    Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻 Bin gespannt auf Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. 🙂

    0
  2. Nibelungen86 325765 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 08:08 Uhr

    So eine geile Demo, meine Tochter ist schon +10 Std drinnen, wird sicher ihr Spiel des Jahres und ich werde es auch durchspielen.

    0

Hinterlasse eine Antwort