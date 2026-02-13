Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Lore‑Trailer führt zurück zu den Wurzeln der Reihe

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection vorgestellt – Lore‑Trailer führt euch zurück zu den Wurzeln der Reihe.

Capcom öffnet das nächste Kapitel der Stories‑Reihe und präsentiert Monster Hunter Stories, begleitet von einer atmosphärischen Einführung durch Elizabeth Rose Bloodflame.

Der Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Trailer führt euch durch die Vergangenheit der Serie, erklärt die Rolle der Rider und zeigt, wie tief die Bindung zwischen Mensch und Monster in dieser Welt verwurzelt ist.

Bloodflame erzählt von früheren Abenteuern, von Monstern, die zu treuen Gefährten wurden, und von Katastrophen, die nur durch diese ungewöhnlichen Partnerschaften abgewendet werden konnten. Der Trailer schlägt damit eine direkte Brücke zu dem, was als Nächstes kommt:

Der neue Teil der rundenbasierten RPG‑Reihe erscheint am 13. März 2026 und bringt die Serie auf ein neues Level. Spieler erwarten eine storylastige Kampagne, neue Monster‑Bindungen, frische Mechaniken und eine Welt, die dunkler und komplexer wirkt als je zuvor.

Twisted Reflection erscheint für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC / Steam.