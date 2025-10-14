Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Mutige Ranger-Prinzessin im Trailer

Prinzessin, Ranger und einzige Rathalos-Reiterin Azurias – inmitten drohender Kriege und mysteriöser Gefahren beginnt eure Reise durch eine riesige Welt voller Monster, die ihr zähmen, aufziehen und an eurer Seite kämpfen lassen könnt.
Neue Einblicke in die spannende Welt und die Geschichte des RPG-Abenteuers Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection präsentiert Capcom in einem neuen Trailer.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird am 13. März 2025 Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.
Mhm, sieht irgendwie besser aus als Wilds. Ich überlege schon die ganze zeit ins Monster Hunter Universum einzusteigen, jedoch der erste Teil fand ich so enttäuschend, schlechte Grafik und extrem langweiliges Gameplay, dass ich nach dem ersten Monster aufgehört hatte. Jedoch meine Freunde fanden es alles Super, Bestes Game.