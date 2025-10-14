Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Mutige Ranger-Prinzessin im Trailer

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection freundet ihr euch mit mächtigen Kreaturen an und entfesselt ihre Kraft im Kampf um Azuria.

Prinzessin, Ranger und einzige Rathalos-Reiterin Azurias – inmitten drohender Kriege und mysteriöser Gefahren beginnt eure Reise durch eine riesige Welt voller Monster, die ihr zähmen, aufziehen und an eurer Seite kämpfen lassen könnt.

Neue Einblicke in die spannende Welt und die Geschichte des RPG-Abenteuers Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection präsentiert Capcom in einem neuen Trailer.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird am 13. März 2025 Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.