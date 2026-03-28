Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Neue Endgame-Monster für Sommer angekündigt

Spieler des vor kurzem veröffentlichten Rollenspiels Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dürfen sich in diesem Sommer auf neue Endgame-Monster gefasst machen.
Per kostenlosem Update erhalten dann die sogenannten Royal Monster Einzug, bei denen es sich laut Producer Ryozo Tsujimoto um extrem mächtige Versionen von Monstern handelt, die noch anspruchsvollere Kämpfe bieten.
Um diese in Angriff nehmen zu können rät Tsujimoto mindestens zu Rider-Stufe 90. Spieler sollten zudem die stärksten Monsties und Strategien im Gepäck haben, um nicht chancenlos zu sein.
Des Weiteren versichert der Producer die gut fortschreitende Entwicklung des kommenden DLCs Additional Side Story: Rudy und stellt dazu sogar einen möglichen früheren Start in den Raum. Weitere Informationen sollen schon bald folgen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. 👍🏻🙂
Klingt einfach nur nach bereits im Spiel vorhandenen Monstern mit höheren Stats und nicht wirklich nach neuen Monstern.
Hoffe auf Erweiterung mit mehr Monster.
Hat mich schon sehr enttäuscht, dass z.B. Kecha Wacha und Kirin nicht bei sind.
Das ist die neue Unart der heutigen Zeit, ein Einzelspielerspiel veröffentlichen und bewusst solche Inhalte zurückhalten, um sie dann später zu veröffentlichen, hat schon was von Live Service.
Hatten sie bei den ersten beiden Spielen auch gemacht, da kamen aber wirklich neue Monster später dazu.
Beim ersten MHS bekam aber nur Japan den neuen Content, der Westen ging leer aus, weil sich das Spiel nicht sonderlich gut verkaufte..
Erst mit dem Re-release auf anderen Plattformen bekamen wir die auch.
Fehlt mir auch noch in meiner Liste 😅
Sehr geil