Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Neue Endgame-Monster für Sommer angekündigt

Ab Sommer bekommen es Spieler von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection mit neuen, noch stärkeren Endgame-Monstern zu tun.

Spieler des vor kurzem veröffentlichten Rollenspiels Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dürfen sich in diesem Sommer auf neue Endgame-Monster gefasst machen.

Per kostenlosem Update erhalten dann die sogenannten Royal Monster Einzug, bei denen es sich laut Producer Ryozo Tsujimoto um extrem mächtige Versionen von Monstern handelt, die noch anspruchsvollere Kämpfe bieten.

Um diese in Angriff nehmen zu können rät Tsujimoto mindestens zu Rider-Stufe 90. Spieler sollten zudem die stärksten Monsties und Strategien im Gepäck haben, um nicht chancenlos zu sein.

Des Weiteren versichert der Producer die gut fortschreitende Entwicklung des kommenden DLCs Additional Side Story: Rudy und stellt dazu sogar einen möglichen früheren Start in den Raum. Weitere Informationen sollen schon bald folgen.