Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Ökosystem versinkt im neuen Trailer im Chaos

Invasive Monster stören das Gleichgewicht – der Trailer „Habitat Restauration“ zeigt, wie ihr in Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection durch Artenschutz neue Monstie-Begleiter gewinnt.

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection gerät das empfindliche Gleichgewicht der Natur ins Wanken: Invasive Monster verlassen ihre angestammten Reviere und dringen in fremde Territorien ein, wodurch das Ökosystem aus den Fugen gerät.

Der neue Trailer „Habitat Restauration“, der im Rahmen des Dezember-Showcase gezeigt wurde, rückt eure Verantwortung in den Mittelpunkt: gefährdete Arten vor dem Aussterben zu schützen. Durch die Wiederherstellung von Lebensräumen helft ihr nicht nur dabei, Monster zu retten und ihre Populationen zu stabilisieren, sondern gewinnt auch neue Monstie-Begleiter als Belohnung für eure Artenschutz-Bemühungen.

Alle Details findet ihr im aktuellen Trailer sowie in der vollständigen Showcase-Aufzeichnung.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.