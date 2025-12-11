Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Ökosystem versinkt im neuen Trailer im Chaos

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection gerät das empfindliche Gleichgewicht der Natur ins Wanken: Invasive Monster verlassen ihre angestammten Reviere und dringen in fremde Territorien ein, wodurch das Ökosystem aus den Fugen gerät.
Der neue Trailer „Habitat Restauration“, der im Rahmen des Dezember-Showcase gezeigt wurde, rückt eure Verantwortung in den Mittelpunkt: gefährdete Arten vor dem Aussterben zu schützen. Durch die Wiederherstellung von Lebensräumen helft ihr nicht nur dabei, Monster zu retten und ihre Populationen zu stabilisieren, sondern gewinnt auch neue Monstie-Begleiter als Belohnung für eure Artenschutz-Bemühungen.
Alle Details findet ihr im aktuellen Trailer sowie in der vollständigen Showcase-Aufzeichnung.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.
Schöner Trailer. Freue mich auf Monster Hunter Stories 3. 💚
Der Trailer sieht definitiv nice aus und das Thema des Artenschutzes und Naturschutzes ist ein sehr großes Thema, auch in der realen Welt.
Freu mich schon sehr darauf Monster Hunter Stories 3 auf meiner Switch 2 spielen zu können.
Sieht echt cool aus und man hat ein paar Monsties gesehen, die vorher noch nicht bekannt waren. Warte trotzdem auf komplette Monstie Liste bevor ich mir MHS3 hole.
Das Ökosystem erinnert mich bissel an das was man im Endgame von Iceborne gemacht hat. Durch das aufleveln der Gebiete der Leitlande erschienen neue Monster.
Bissel schmunzeln musste ich beim Trailer. In Monster Hunter tötet man hunderte von Monster und mit Stories 3 wird der Artenschutz in den Mittelpunkt gerückt. Die Ranger von heute sorgen für das Jagdvergnügen der Jäger von morgen.
Super Trailer, tolles Spiel 🙂
Sieht wirklich echt schön aus. Weiß irgendwie nicht ob das Kampfsystem was für mich ist
Ich komme irgendwie in Monster Hunster nicht rein. Allen aber viel Spaß mit Stories
Vom Monster Hunter zum Monster Saver. Seltsam!
Der Trailer macht schon Laune, bin echt gespannt drauf.