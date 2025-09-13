Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Release im März 2026 weltweit auf allen Plattformen

Das neue Story-RPG der beliebten Monster-Hunter-Reihe Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection startet am 13. März 2026 für Switch 2, PS5, Xbox Series X|S und PC.

Capcom bringt mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection den nächsten großen Teil seiner beliebten Spin-off-Reihe auf den Markt.

Der Release ist für den 13. März 2026 geplant und erscheint gleichzeitig auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam. Fans erwartet erneut ein rundenbasiertes Rollenspiel, das eine tiefgründige Geschichte mit dem bekannten Monster-Hunter-Universum verbindet.

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection begebt ihr euch in eine weitläufige Welt, in der ihr Monster zähmt, aufzieht und an eurer Seite in taktischen Kämpfen einsetzt. Neben der klassischen Jagd auf Kreaturen liegt der Fokus auf der Bindung zwischen Spieler und Monstie, wodurch sich intensive Abenteuer voller Freundschaft und Strategie entfalten. Die Geschichte soll dabei düstere neue Facetten der Reihe aufzeigen und den Spieler mit emotionalen Wendungen überraschen.