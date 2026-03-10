Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Rollenspiel kann die Fachpresse überzeugen

Das kommende Rollenspiel Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection findet guten Anklang bei der internationalen Fachpresse.

In wenigen Tagen erscheint Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Viele Gaming-Publikationen hatten bereits die Gelegenheit das Rollenspiel unter die Lupe zu nehmen oder sind aktuell noch damit beschäftigt. Dabei scheint der Titel bei der internationalen Fachpresse größtenteils gut bis sehr gut anzukommen.

Die Versionen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC stehen auf Metacritic jeweils bei einer durchschnittlichen Bewertung von 86 Punkten. Die Nintendo Switch 2-Version kommt auf 82 Punkte.

Bei insgesamt 83 Kritiken kommt Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection auf 79 positive Bewertungen bei lediglich vier Mixed-Bewertungen und keiner einzigen negativen Bewertung.

  2. Drakeline6 195235 XP Grub Killer Master | 10.03.2026 - 07:32 Uhr

    Hab bisher nur den ersten Teil gespielt, den fand ich solala.
    Capcom scheint dieses Jahr wieder alles abzusahnen.

    0
  4. Thagor90 16240 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 10.03.2026 - 10:57 Uhr

    Glückwunsch, wenn ich mit Monster Hunter mal anfange würde ich stand heute genau dieses Spiel wählen 🤣

    0

