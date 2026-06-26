Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Rudy-DLC und kostenloses Update veröffentlicht

Für Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection stehen ab sofort neue Story-Inhalte und zusätzliche Herausforderungen bereit, denn Capcom hat das DLC-Paket „Additional Side Story: Rudy“ sowie ein kostenloses Update veröffentlicht.

Die Ankündigung erfolgte während des aktuellen Capcom Spotlight. Produzent Ryozo Tsujimoto stellte dabei die neue Nebengeschichte rund um Rudy vor, die sich mit den Ursprüngen des Royal Felyne und dessen Vorfahren beschäftigt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine unerwartete Begegnung zwischen Rudy und Navirou. Der legendäre Felyne spielte bereits in früheren Monster-Hunter-Stories-Abenteuern eine wichtige Rolle und kehrt nun für ein neues Kapitel zurück. Während ihrer Reise treffen die beiden unter anderem auf den mächtigen Elder Dragon Nergigante.

Das Zusatzpaket ist ab sofort für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich. Der Preis liegt bei 9,99 US-Dollar. Besitzer der Deluxe Edition oder Premium Deluxe Edition erhalten automatisch Zugriff auf die neuen Inhalte.

Parallel zum DLC veröffentlicht Capcom ein kostenloses Update, das sich vor allem an erfahrene Spieler richtet. Nach Abschluss des Hauptspiels kann das Finale nun auf einem höheren Schwierigkeitsgrad absolviert werden.

Wer die finale Herausforderung auf „Hard“ erfolgreich abschließt, schaltet sogenannte Royal Monsters frei. Diese besonders starken Varianten umfassen nahezu alle Kreaturen des Spiels, darunter auch Invasive Monsters sowie die gefährlichen Calamitous Elder Dragons.

Mit dem neuen DLC und dem kostenlosen Update erweitert Capcom sowohl die Hintergrundgeschichte wichtiger Charaktere als auch die Endgame-Inhalte für Spieler, die nach zusätzlichen Herausforderungen suchen.