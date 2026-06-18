Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Rückkehr von Ena im Video

Monster Hunter Stories 3 bringt mit Ena eine bekannte Figur aus Wings of Ruin zurück.

Capcom hat einen neuen Charakter-Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht und dabei die Rückkehr einer bekannten Begleiterin bestätigt.

Ena wird auch im dritten Teil der Reihe eine Rolle spielen. Die Wyverianerin war bereits eine zentrale Figur in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin und unterstützte damals einen Rider bei der Rettung der Welt vor einer großen Katastrophe.

Die Handlung von Monster Hunter Stories 3 setzt rund 200 Jahre nach den Ereignissen von Wings of Ruin an. Erneut kreuzt sich Enas Weg mit einem Rider, der diesmal die Ausbreitung der sogenannten Crystal Encroachment sowie einen drohenden Krieg verhindern muss.

Begleitend zum neuen Trailer erinnert Capcom außerdem daran, dass bereits eine kostenlose Demo verfügbar ist. Spieler können ihren Fortschritt anschließend in die Vollversion übernehmen.

Mit der Rückkehr von Ena schlägt Monster Hunter Stories 3 eine direkte Brücke zu seinem Vorgänger und erweitert gleichzeitig die Geschichte der beliebten Spin-off-Reihe.