Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: So entstanden die Helden im Spiel

Mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection startet Capcom eine neue Entwicklerreihe, die einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Rollenspiels ermöglicht. Im ersten Teil der Roundtable-Serie dreht sich alles um das Charakterdesign und die kreativen Ideen hinter den Figuren des Abenteuers.

Zu Wort kommen Executive Producer Ryozo Tsujimoto, Director Kenji Oguro und Art Director Takahiro Kawano. Gemeinsam sprechen sie über den kreativen Prozess bei der Entwicklung der Charaktere und geben Einblicke in die gestalterischen Entscheidungen, die das Erscheinungsbild und die Persönlichkeit der Figuren geprägt haben.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection setzt die beliebte Rollenspiel-Reihe mit einer neuen Geschichte fort und kombiniert klassische Monster-Hunter-Elemente mit rundenbasierten Kämpfen, dem Sammeln und Aufziehen von Monsties sowie einer erzählerischen Ausrichtung. Spieler erkunden eine weitläufige Welt, schließen Freundschaften mit Monstern und erleben ein Abenteuer, das sich deutlich von der Hauptreihe unterscheidet.

Das Rollenspiel ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erhältlich.