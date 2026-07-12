Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: So entstanden die Helden – Neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection setzt seine Behind-the-Scenes-Reihe fort. Im zweiten Entwickler-Video steht diesmal die Entstehung der vielfältigen Charaktere des kommenden Rollenspiels im Mittelpunkt.

Das Video zeigt, wie das Team die bunte Besetzung des Spiels entwickelt hat und welche Ideen hinter den einzelnen Figuren stecken. Fans erhalten dabei weitere Einblicke in den kreativen Prozess der Entwicklung.

Zu Wort kommen mehrere führende Mitglieder des Entwicklerteams, darunter Executive Producer Ryozo Tsujimoto, Director Kenji Oguro und Art Director Takahiro Kawano. Sie sprechen über den gestalterischen Ansatz und die Arbeit an den Charakteren von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Mit der fortlaufenden Videoreihe gibt Capcom regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen und stellt verschiedene Aspekte der Entwicklung des neuen Ablegers vor. Der aktuelle Teil richtet den Fokus insbesondere auf das Charakterdesign und die kreative Vision des Teams.