Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Spiel jetzt in diesen Editionen vorbestellbar

0 Autor: , in News / Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird in diesen drei Editionen erscheinen.

Mit einem neuen Trailer hat Capcom die Vorbestellungen für Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection freigegeben.

Das Action-Rollenspiel erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, Playstation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel in drei Editionen vorbestellen:

Die Deluxe Edition enthält:

  • Basisspiel
  • Deluxe Kit
    • Zusätzliche Nebengeschichte: Rudy
    • Spezial-Outfit-Set:
    • Dekorrüstung für Eleanor: Majestätischer Glanz
    • Dekorrüstung für Gaul: Schützende Schwingen
    • Dekorrüstung für Kora: Gepanzerte Schönheit
    • Dekorrüstung für Ogden: Gieriger Entdecker
    • Dekorrüstung für Thea: Himmelblauer Mantel
    • Monster-Frisur: Arkveld-Mähne, Lunagaron-Fade, Mizutsune-Zopf
    • Rudy-Outfits: Königlicher Auftritt, Glatter Kurs, Samtiges Fell, Aristokratische Aura

In der Premium Deluxe Edition ist zusätzlich zu den oben genannten Inhalten enthalten:

  • DLC-Paket
    • Dekorrüstung für Eleanor: Tänzerin aus der Ferne
    • Dekorrüstung für Gaul: Felltastischer Boss
    • Dekorrüstung für Kora: Wärterinnentracht
    • Dekorrüstung für Ogden: Sommerferien für Ogden
    • Dekorrüstung für Thea: Canynen-Beschützer
    • Monster-Frisur: Malzeno-Flip, Monsterschweif, Espina-Stacheln, Garangolm-Nest, Oktolocken-Prinzessin, Goss-Haaragie
    • Rudy-Outfits: Rudys Archengürtel, Glänzende Rüstung, Chill-acabra, Shogun-Rudy, Rudyzeno

Schaut euch hier noch den offiziellen Pre-Order-Trailer an sowie eine ausführliche Einführung in die Welt von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Pre-Order-Trailer:

Einführungsvideo:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort