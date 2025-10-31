Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Spiel jetzt in diesen Editionen vorbestellbar

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird in diesen drei Editionen erscheinen.

Mit einem neuen Trailer hat Capcom die Vorbestellungen für Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection freigegeben.

Das Action-Rollenspiel erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, Playstation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel in drei Editionen vorbestellen:

Die Deluxe Edition enthält:

Basisspiel

Deluxe Kit Zusätzliche Nebengeschichte: Rudy Spezial-Outfit-Set: Dekorrüstung für Eleanor: Majestätischer Glanz Dekorrüstung für Gaul: Schützende Schwingen Dekorrüstung für Kora: Gepanzerte Schönheit Dekorrüstung für Ogden: Gieriger Entdecker Dekorrüstung für Thea: Himmelblauer Mantel Monster-Frisur: Arkveld-Mähne, Lunagaron-Fade, Mizutsune-Zopf Rudy-Outfits: Königlicher Auftritt, Glatter Kurs, Samtiges Fell, Aristokratische Aura



In der Premium Deluxe Edition ist zusätzlich zu den oben genannten Inhalten enthalten:

DLC-Paket Dekorrüstung für Eleanor: Tänzerin aus der Ferne Dekorrüstung für Gaul: Felltastischer Boss Dekorrüstung für Kora: Wärterinnentracht Dekorrüstung für Ogden: Sommerferien für Ogden Dekorrüstung für Thea: Canynen-Beschützer Monster-Frisur: Malzeno-Flip, Monsterschweif, Espina-Stacheln, Garangolm-Nest, Oktolocken-Prinzessin, Goss-Haaragie Rudy-Outfits: Rudys Archengürtel, Glänzende Rüstung, Chill-acabra, Shogun-Rudy, Rudyzeno



Schaut euch hier noch den offiziellen Pre-Order-Trailer an sowie eine ausführliche Einführung in die Welt von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Pre-Order-Trailer:

Einführungsvideo: