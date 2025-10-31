Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Spiel jetzt in diesen Editionen vorbestellbar

Mit einem neuen Trailer hat Capcom die Vorbestellungen für Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection freigegeben.
Das Action-Rollenspiel erscheint am 13. März 2026 für Nintendo Switch 2, Playstation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.
Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel in drei Editionen vorbestellen:
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Standard Edition – 69,99 Euro
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Deluxe Edition – 89,99 Euro
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Premium Deluxe Edition – 99,99 Euro
Die Deluxe Edition enthält:
- Basisspiel
- Deluxe Kit
- Zusätzliche Nebengeschichte: Rudy
- Spezial-Outfit-Set:
- Dekorrüstung für Eleanor: Majestätischer Glanz
- Dekorrüstung für Gaul: Schützende Schwingen
- Dekorrüstung für Kora: Gepanzerte Schönheit
- Dekorrüstung für Ogden: Gieriger Entdecker
- Dekorrüstung für Thea: Himmelblauer Mantel
- Monster-Frisur: Arkveld-Mähne, Lunagaron-Fade, Mizutsune-Zopf
- Rudy-Outfits: Königlicher Auftritt, Glatter Kurs, Samtiges Fell, Aristokratische Aura
In der Premium Deluxe Edition ist zusätzlich zu den oben genannten Inhalten enthalten:
- DLC-Paket
- Dekorrüstung für Eleanor: Tänzerin aus der Ferne
- Dekorrüstung für Gaul: Felltastischer Boss
- Dekorrüstung für Kora: Wärterinnentracht
- Dekorrüstung für Ogden: Sommerferien für Ogden
- Dekorrüstung für Thea: Canynen-Beschützer
- Monster-Frisur: Malzeno-Flip, Monsterschweif, Espina-Stacheln, Garangolm-Nest, Oktolocken-Prinzessin, Goss-Haaragie
- Rudy-Outfits: Rudys Archengürtel, Glänzende Rüstung, Chill-acabra, Shogun-Rudy, Rudyzeno
Schaut euch hier noch den offiziellen Pre-Order-Trailer an sowie eine ausführliche Einführung in die Welt von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Pre-Order-Trailer:
Einführungsvideo: