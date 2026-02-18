Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Typische Spielzeit liegt bei 40-50 Stunden

Das Team hinter Twisted Reflection: Die Story hat verraten, das die Hauptstory zwar kompakter sei, wer aber alles sehen will, landet schnell bei 40 bis 50 Stunden.

In einem Interview hat das Entwicklerteam von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection neue Details zur Spielstruktur und Spielzeit verraten.

Creative Director Kenji Oguro betont, dass der dritte Teil bewusst so gestaltet wurde, dass Spieler sich bereits nach Abschluss der Hauptstory „zufrieden“ fühlen sollen – ein klarer Unterschied zu früheren Ablegern, die stärker auf umfangreiche Endgame‑Inhalte setzten.

Die reine Hauptstory soll laut Oguro rund 30 Stunden dauern. Doch Executive Producer Ryozo Tsujimoto relativiert diese Zahl: Für die meisten Spieler werde es „schwierig“, in dieser Zeit durchzukommen.

Interne Tester hätten über 50 Stunden benötigt, wenn sie Nebenquests, Erkundung und zusätzliche Inhalte einbezogen. Die typische Spielzeit liege daher eher bei 40 bis 50 Stunden.

Damit positioniert sich Twisted Reflection als klassisches JRPG‑Abenteuer mit klarer Story‑Fokussierung, das dennoch genug optionale Inhalte bietet, um Fans lange zu beschäftigen.