Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Typische Spielzeit liegt bei 40-50 Stunden

In einem Interview hat das Entwicklerteam von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection neue Details zur Spielstruktur und Spielzeit verraten.
Creative Director Kenji Oguro betont, dass der dritte Teil bewusst so gestaltet wurde, dass Spieler sich bereits nach Abschluss der Hauptstory „zufrieden“ fühlen sollen – ein klarer Unterschied zu früheren Ablegern, die stärker auf umfangreiche Endgame‑Inhalte setzten.
Die reine Hauptstory soll laut Oguro rund 30 Stunden dauern. Doch Executive Producer Ryozo Tsujimoto relativiert diese Zahl: Für die meisten Spieler werde es „schwierig“, in dieser Zeit durchzukommen.
Interne Tester hätten über 50 Stunden benötigt, wenn sie Nebenquests, Erkundung und zusätzliche Inhalte einbezogen. Die typische Spielzeit liege daher eher bei 40 bis 50 Stunden.
Damit positioniert sich Twisted Reflection als klassisches JRPG‑Abenteuer mit klarer Story‑Fokussierung, das dennoch genug optionale Inhalte bietet, um Fans lange zu beschäftigen.
Eine Spielzeit von 40 – 50 Stunden für Monster Hunter Stories 3 geht vollkommen in Ordnung. 🙂
Danke für die Info. 👍🏻
Japp. Sehr typisch.
Man kann auch jetzt schon etliche Stunden in der Demo verweilen, um zB die beste Rüstung usw zu Farmen.
So kommt man gerne auch mal auf gute 60 bis 80 Spielstunden ^^