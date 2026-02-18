Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Typische Spielzeit liegt bei 40-50 Stunden

2 Autor: , in News / Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Das Team hinter Twisted Reflection: Die Story hat verraten, das die Hauptstory zwar kompakter sei, wer aber alles sehen will, landet schnell bei 40 bis 50 Stunden.

In einem Interview  hat das Entwicklerteam von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection neue Details zur Spielstruktur und Spielzeit verraten.

Creative Director Kenji Oguro betont, dass der dritte Teil bewusst so gestaltet wurde, dass Spieler sich bereits nach Abschluss der Hauptstory „zufrieden“ fühlen sollen – ein klarer Unterschied zu früheren Ablegern, die stärker auf umfangreiche Endgame‑Inhalte setzten.

Die reine Hauptstory soll laut Oguro rund 30 Stunden dauern. Doch Executive Producer Ryozo Tsujimoto relativiert diese Zahl: Für die meisten Spieler werde es „schwierig“, in dieser Zeit durchzukommen.

Interne Tester hätten über 50 Stunden benötigt, wenn sie Nebenquests, Erkundung und zusätzliche Inhalte einbezogen. Die typische Spielzeit liege daher eher bei 40 bis 50 Stunden.

Damit positioniert sich Twisted Reflection als klassisches JRPG‑Abenteuer mit klarer Story‑Fokussierung, das dennoch genug optionale Inhalte bietet, um Fans lange zu beschäftigen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 34815 XP Bobby Car Geisterfahrer | 18.02.2026 - 19:35 Uhr

    Eine Spielzeit von 40 – 50 Stunden für Monster Hunter Stories 3 geht vollkommen in Ordnung. 🙂
    Danke für die Info. 👍🏻

    0
  2. AnCaptain4u 254575 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.02.2026 - 20:02 Uhr

    Japp. Sehr typisch.
    Man kann auch jetzt schon etliche Stunden in der Demo verweilen, um zB die beste Rüstung usw zu Farmen.
    So kommt man gerne auch mal auf gute 60 bis 80 Spielstunden ^^

    0

Hinterlasse eine Antwort