Monster Hunter Stories: Beide Monster Hunter Stories-Spiele erstmals für Xbox

Capcom hat offiziell bestätigt, dass Monster Hunter Stories und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin in der kommenden Woche für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen werden. Der Release-Termin ist der 13. November 2025, wie im Microsoft Store bereits zu sehen ist.

Damit feiern die beliebten RPG-Ableger der Monster-Hunter-Reihe ihr Debüt auf der Xbox-Plattform.

Beide Spiele wurden für die neue Hardware technisch überarbeitet und bieten verbesserte Grafik, optimierte Performance und angepasste Steuerung für Konsolenspieler.

Monster Hunter Stories ermöglicht es euch, an der Seite eurer gefangenen Monster, den sogenannten Monsties, zu kämpfen und ihre Bindung zu stärken. Der Nachfolger Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erweitert das Konzept mit einer neuen Geschichte, zusätzlichen Monsties und strategischeren Kampfelementen.