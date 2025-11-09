Monster Hunter Stories: Beide Monster Hunter Stories-Spiele erstmals für Xbox

Capcom hat offiziell bestätigt, dass Monster Hunter Stories und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin in der kommenden Woche für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen werden. Der Release-Termin ist der 13. November 2025, wie im Microsoft Store bereits zu sehen ist.
Damit feiern die beliebten RPG-Ableger der Monster-Hunter-Reihe ihr Debüt auf der Xbox-Plattform.
Beide Spiele wurden für die neue Hardware technisch überarbeitet und bieten verbesserte Grafik, optimierte Performance und angepasste Steuerung für Konsolenspieler.
Monster Hunter Stories ermöglicht es euch, an der Seite eurer gefangenen Monster, den sogenannten Monsties, zu kämpfen und ihre Bindung zu stärken. Der Nachfolger Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erweitert das Konzept mit einer neuen Geschichte, zusätzlichen Monsties und strategischeren Kampfelementen.
Monster Hunter ist schon gut bin nur zu doof das Kampfsystem zu meistern deswegen passe ich ich habe es nochmal versucht und es will nicht.
Aber viel Spaß den anderen und gute Jagd wenn es erscheint
Das Monster Hunter Spin-off spielt sich aber komplett anders als die Kernreihe.
Statt Action Gameplay, hast du ein JRPG mit Pokémon Elemente – „fangen“, aufziehen und trainieren.
Kämpfe laufen Rundenbasiert ab.
Was muss man da bitte an der Steuerung anpassen?
Der erste Teil erschien noch auf dem 3DS und für viele Sachen brauchte man den Touchscreen – während der Kämpfe oder beim schlüpfen z.B.
Die zwei Spiele gibt es doch auf Steam, oder verwechsle ich da was?
Jo, der Text wurde einfach nicht geändert und ist wie beim ersten Port für die anderen Konsolen und PC.
Bezieht sich also auf den Original Release auf 3DS, nicht den Re-Release von PS, Switch und PC.
Grafisch wird’s auch nicht anders aussehen als auf PS.
Da muss man aber nichts anpassen, wenn es schon Versionen für andere Geräte gibt mit Controller-Unterstützung.
Die PC-Versionen funktionieren mit dem Xbox Controller anscheinend problemlos
Jop, ist wie gesagt einfach nur Copy/Paste Text wie er damals schon für PS/Switch Port verwendet wurde.
Da traf das ja zu mit angepasster Steuerung und besserer Grafik.
War ja ein 3DS Game, evtl schon mal die Touchscreen Sachen.
Die Spiele gibt es auch für Switch, PS4 und PC. Wieso übernimmt man nicht einfach die PC-Steuerung?
Bin froh darüber, dass es auf Xbox erscheint.
Bin heiß wie Frittenfett auf die beiden Spiele und schon längst vorbestellt. Hab zwar MHS1 schon auf 3DS und MHS2 auf Switch gespielt, aber bin auf die Verbesserungen gespannt.
MHS1 hat zudem mehr Content als damals zum Release bei uns. Der Teil bekam später etliche Updates mit neuen Monsties, die wir aber nie bekommen haben..
Das Kampfsystem von MHS2 fand ich eher vereinfacht. Alleine dadurch schon, dass man bei den Monsties nicht mehr die Gene verändern konnte. MHS3 wird das wieder haben, wurde schon angeteasert.
Das Spiel erscheint nativ nur für die Xbox One, nur durch die Abwärtskompatibilität ist es auf der Series X/S auch spielbar. Das ist für manche schon ein wesentlicher Unterschied, dementsprechend auch das Ergebnis des Ports. Nichtsdestotrotz lieber spät als nie, hoffe dieser Trend geht weiter so. Teil 3 erscheint ja nächstes Jahr fix zum Launch für die Xbox Series X/S.
Monster Hunter Storys 2 habe ich auf der Switch gespielt, war ganz Ok, hat mir irgendwie mehr als Monster Hunter Wilds gefallen, habe aber beide nicht durchgespielt.
Werde nicht wirklich warm damit. Schon die Trailer haben mich nicht so überzeugt. Find es aber toll das es für die Box kommt.
Hätte nie gedacht, dass Monster Hunter jemals auf einer anderen Konsole erscheint. Für mich war es immer mit Nintendo verbunden.