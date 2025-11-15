Monster Hunter Stories: Die ersten 34 Minuten auf der Xbox Series X im Gameplay-Video

Mit Monster Hunter Stories feiert Capcom den großen Comeback-Moment des beliebten Story-RPGs, das nun erstmals auch auf Xbox verfügbar ist. Passend zum Release zeigen wir euch in unserem neuen Gameplay-Video den kompletten Einstieg ins Abenteuer und geben euch einen Eindruck davon, wie sich das Spiel auf der Xbox präsentiert.
Der Beginn führt euch in ein abgelegenes Rider-Dorf, in dem Monster nicht gejagt, sondern als treue Begleiter großgezogen werden. Schon früh findet ihr euer erstes Ei, erlebt den Moment des Schlüpfens und bekommt direkt ein Gefühl dafür, wie eng die Bindung zwischen Rider und Monstie im Verlauf der Geschichte wird.
Gleichzeitig taucht mit der geheimnisvollen Schwarzfäule ein dunkler Gegenspieler auf, der der farbenfrohen Welt plötzlich eine bedrohliche Stimmung verleiht.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde mir das Video später mal anschauen. Danke. ✌🏻
Schade dass im Video nichts von den Kämpfen gezeigt wird.
Dachte schon ich habs übersehen 😅
Der erste Kampf kommt auch erst ziemlich spät. Anfang ist meistens nur Story und laufen. 😃 Das Video müsst länger sein.
Schade, dass die beiden Games nicht Play Anywhere sind. Wäre ein Träumchen es auf dem Xbox Ally zu zocken.
Das franchise holt mich irgendwie ni ab 😅✌🏻 hab ihnen einige Chancen gegeben 🙂↔️ gibt zum Glück genug denen et gefällt
Den Stories Teilen auch? Sind komplett was anderes als die normalen Monster Hunter Teile, die sind eher mit Pokemon zu vergleichen
Dann is et nichts für mich, Pokemon hab ik auf dem Gameboy das letzte mal gespielt 😅
Leider nichts für mich
Würde es lieber mal testen