Monster Hunter Stories: Die ersten 34 Minuten auf der Xbox Series X im Gameplay-Video

10 Autor: , in News / Monster Hunter Stories
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 34 Minuten aus Monster Hunter Stories auf der Xbox Series X.

Mit Monster Hunter Stories feiert Capcom den großen Comeback-Moment des beliebten Story-RPGs, das nun erstmals auch auf Xbox verfügbar ist. Passend zum Release zeigen wir euch in unserem neuen Gameplay-Video den kompletten Einstieg ins Abenteuer und geben euch einen Eindruck davon, wie sich das Spiel auf der Xbox präsentiert.

Der Beginn führt euch in ein abgelegenes Rider-Dorf, in dem Monster nicht gejagt, sondern als treue Begleiter großgezogen werden. Schon früh findet ihr euer erstes Ei, erlebt den Moment des Schlüpfens und bekommt direkt ein Gefühl dafür, wie eng die Bindung zwischen Rider und Monstie im Verlauf der Geschichte wird.

Gleichzeitig taucht mit der geheimnisvollen Schwarzfäule ein dunkler Gegenspieler auf, der der farbenfrohen Welt plötzlich eine bedrohliche Stimmung verleiht.

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. AnCaptain4u 236195 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.11.2025 - 17:53 Uhr

    Schade, dass die beiden Games nicht Play Anywhere sind. Wäre ein Träumchen es auf dem Xbox Ally zu zocken.

    0
  4. Rotten 77245 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.11.2025 - 18:15 Uhr

    Das franchise holt mich irgendwie ni ab 😅✌🏻 hab ihnen einige Chancen gegeben 🙂‍↔️ gibt zum Glück genug denen et gefällt

    0
    • khrim 6500 XP Beginner Level 3 | 15.11.2025 - 19:14 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Den Stories Teilen auch? Sind komplett was anderes als die normalen Monster Hunter Teile, die sind eher mit Pokemon zu vergleichen

      0
      • Rotten 77245 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.11.2025 - 19:17 Uhr
        Antwort auf khrim

        Dann is et nichts für mich, Pokemon hab ik auf dem Gameboy das letzte mal gespielt 😅

        0

