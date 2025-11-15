Monster Hunter Stories: Die ersten 34 Minuten auf der Xbox Series X im Gameplay-Video

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 34 Minuten aus Monster Hunter Stories auf der Xbox Series X.

Mit Monster Hunter Stories feiert Capcom den großen Comeback-Moment des beliebten Story-RPGs, das nun erstmals auch auf Xbox verfügbar ist. Passend zum Release zeigen wir euch in unserem neuen Gameplay-Video den kompletten Einstieg ins Abenteuer und geben euch einen Eindruck davon, wie sich das Spiel auf der Xbox präsentiert.

Der Beginn führt euch in ein abgelegenes Rider-Dorf, in dem Monster nicht gejagt, sondern als treue Begleiter großgezogen werden. Schon früh findet ihr euer erstes Ei, erlebt den Moment des Schlüpfens und bekommt direkt ein Gefühl dafür, wie eng die Bindung zwischen Rider und Monstie im Verlauf der Geschichte wird.

Gleichzeitig taucht mit der geheimnisvollen Schwarzfäule ein dunkler Gegenspieler auf, der der farbenfrohen Welt plötzlich eine bedrohliche Stimmung verleiht.

